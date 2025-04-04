歐盟出招了！擬開罰馬斯克X平台逾10億美元 原因曝光

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳出歐盟監管機構正在準備對馬斯克（Elon Musk）的社交媒體X平台祭出重大罰款，歐盟監管機構認為，X平台違反了《數字服務法》（Digital Services Act，DSA）有關打擊非法內容和虛假信息的規定。根據4位知情人士的說法，這一舉動可能會加劇與美國的緊張關係，1位知情人士表示，這筆罰款可能會超過10億美元（約333.5億元新台幣）。

《紐約時報》報導，知情人士透露，對X平台的懲處，除了罰金還有要求產品功能變更，而歐洲監管機構正在考慮要對X平台開出多少罰款，同時也考量到在貿易、關稅和烏克蘭戰爭等美、歐爭端中，進一步激怒川普的風險。

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報導稱，這些處罰預計將在今年夏天宣布，可望成為歐盟根據《數字服務法》祭出的首批懲罰，該法律迫使社交媒體公司對其服務進行監管。

歐盟官員表示，對 X平台的調查比關稅貿易談判還要早，是獨立進行的。而川普本週宣布了對歐盟大多數進口商品徵收重大關稅。據稱，該調查從2023年就開始，歐盟監管機構也已經在2024年發出初步裁定，認為X平台違反了該法。

不過歐盟官員表示，歐盟和X平台仍有可能達成和解，前提是X平台同意進行能滿足監管機構關切的變更。

除上述調查外，X平台還面臨歐盟發起的另外一項、更大範圍的調查，在這項調查中，2位知情人士表示，歐盟官員正在積極蒐集證據，將指控X平台採取放任態度，來監管用戶生成的內容，使X平台成為非法仇恨言論、虛假信息及其他被視為破壞民主內容的溫床，這些問題已蔓延至整個歐盟27個成員國。

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