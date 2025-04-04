川普關稅殺敵一千自損八百？金融時報社論開噴：美國自殘行為令人震驚

美國總統川普2日公布對等關稅。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日公布對等關稅，全球股市哀鴻遍野，美股市值一天蒸發3.1兆美元（約台幣102.9兆），《金融時報》發布社論直指，對等關稅將淪為美國經濟史上最嚴重的自殘行為之一，對世界各地的家庭、企業和金融市場造成難以言喻的傷害，顛覆美國受益並協助創建的全球經濟秩序。

文章指出，川普總統2日在白宮玫瑰園提出關稅措施，遠遠超出大多數分析師預測最壞情況的保護主義。一週之內，美國所有進口產品將面臨至少 10% 的關稅壁壘，此外，對與美國有較大貿易逆差的國家也將徵收高額個別關稅。這些措施是在川普政府已宣布針對中國、墨西哥、加拿大和汽車產業的徵稅基礎上進一步實施的，綜合影響將使美國的實際關稅稅率升至一個多世紀以來最高水準。

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文章稱，川普的說詞是基於一種天真的信念，即將貿易不平衡視為企業的盈虧帳戶，而不是高度專業化的供應鏈結果。他也認為，工廠工作是經濟發展的源泉，而忽略了數十年的自由貿易如何使美國提升產業價值鏈，並成為全球服務和創新領域的領導者。

而且，川普的對等關稅只不過是一種粗略的計算。他們將貿易夥伴對美國的商品貿易逆差佔該國進口額的份額，然後除以二。這並不是為了平衡美國出口商所面臨的關稅和非關稅壁壘而進行有針對性的嘗試，無論這些壁壘是人們意識到的，還是基於事實。然而，這是對美國簽署的所有貿易協定的魯莽否定，也是一項存在嚴重缺陷的吸引外國製造業投資計劃。

對美國經濟而言，川普行動最直接的影響將是推高通膨、放緩經濟活動。凱投宏觀 （Capital Economics） 估計，川普的關稅攻勢可能導緻美國年通膨率在年底前突破 4%，這將進一步加重自疫情爆發以來已因物價上漲 20% 而遭受損失的家庭的痛苦，利率現在可能會在較長時間內維持在高點。

美國企業也非常震驚，他們面臨著尋找國內供應商的成本高且複雜的任務。產業關稅和報復措施的前景，加上政府草率的政策制定方式，將阻礙投資計畫和任何引發製造業復興的機會。金融市場也不穩定，標準普爾 500 指數和美元週四暴跌。對美國經濟例外論的信心持續消失。

對於那些最依賴向美國銷售商品的國家來說，川普關稅帶來的經濟負面影響將是巨大的。尤其是東南亞地區數十年來在減貧方面的進展，現在正面臨危險。歐盟、日本、中國等主要經濟體的成長疲軟狀況將進一步加劇。

文章說，報復的誘惑將會很強烈，但此刻需要冷靜一下，因為川普揚言將以牙還牙，政策制定者必須仔細衡量下一步。相反，美國如今被排除在外的貿易夥伴，應該集中精力加快它們之間的自由貿易措施。畢竟，美國僅佔全球商品進口的13%，除了白宮官員以外，人們仍廣泛理解比較優勢的經濟必要性。

文章總結，對美國來說，這不是什麼「解放日」。如果川普關稅落地，美國經濟將脫離推動其百年崛起的體系，全世界都會遭受苦難，但沒必要跟隨美國的道路。

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