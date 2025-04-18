LTN經濟通》美國插旗北極圈 川普志在必得？

格陵蘭在近300年來，一直被距離約3000公里遠的丹麥控制，目前是丹麥自治區。圖為格陵蘭首府努克。（彭博）

格陵蘭蘊含石油、天然氣 及釹、鋱等稀土

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）在2024年底當選美國總統後，就在其創立的社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，他有意取得格陵蘭（Greenland）的所有權，川普寫道：「為了美國的國家安全和全球自由，美國認為取得格陵蘭的所有權和控制權絕對有其必要。」此事發酵至今，仍引發全球地緣政治緊張，儘管格陵蘭今年3月的自治議會選舉，由中間偏右、緩步實現獨立的「民主黨」（Demokraatit）勝出，不過川普信心十足，在3月底稱收購格陵蘭島成功率100％ ，格陵蘭最後會走向何方？外界都在看。

格陵蘭雖然地理上屬北美大陸，地緣政治卻和歐洲更加緊密，川普對其表現出濃厚的興趣，背後有很多原因，首先是戰略意義，因為隨著全球氣候變遷和北極冰層的加速融化，該地區的航道逐漸開放，這使得格陵蘭的地理位置顯得越來越重要。除此之外，格陵蘭還擁有豐富的自然資源，蘊含著礦產、石油、天然氣等資源，還有釹、鋱等稀土礦物。

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格陵蘭在近300年來，一直被距離約3000公里遠的丹麥控制，目前是丹麥自治區，丹麥總理艾吉德（Mute Egede）早在去年底就強調：「格陵蘭屬於我們的。我們不賣，未來也永遠不會賣。我們絕對不能失去長期爭取自由的成果。」

不過二戰結束後，美軍進駐了格陵蘭島，也就是現在的「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base），這是美國最北的軍事基地，美國副總統范斯（JD Vance）3月底率團訪問該基地時，還藉此批評了格陵蘭的安全不如數十年前，斥責丹麥對格陵蘭的安全架構投資不足，沒有投入必要資源以維持美軍的駐紮與美軍基地的運作。范斯還意有所指的說，美國是世上唯一尊重格陵蘭主權與安全的國家，「因為他們的安全就是我們的安全」。

格陵蘭島上的「皮圖菲克太空基地」是美國最北的軍事基地，美國副總統范斯在今年3月底率團訪問。（法新社）

川普「奪島」發言 恐落實行動

川普聲稱，控制格陵蘭島對美國國家和經濟安全至關重要。而《華盛頓郵報》引述知情人士說法，指出白宮正準備估算，美國聯邦政府控制格陵蘭得花多少成本，這將成為迄今以來，川普「奪島」發言轉化為可執行政策的最具體行動。

行政部門正討論美國取得格陵蘭島後的成本效益為何，以及美國如果要維持格陵蘭成美國領土，得付出什麼代價，如自然資源能為美國財政部帶來多少收入，以及對5.8萬名島民所提供政府服務的成本，還有衍生的金融影響等。

根據其中一項正在分析的「奪島」選項，是向格陵蘭政府提出優於丹麥的方案；丹麥目前每年補貼格陵蘭上各項服務約6億美元（約199億台幣），而據1名不具名的知情官員說，美方的出價遠高於此，簡單來說，美國將會比丹麥給格陵蘭更多的錢。

川普更是對格陵蘭勢在必得，他3月底接受《美國國家廣播公司》（NBC）專訪中提到，美國可以不靠軍事力量就取得格陵蘭島，並重申他對獲取格陵蘭島的信心，宣稱「成功率100％」。不過格陵蘭自治政府新任總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）後來在臉書回應川普：「美國得不到格陵蘭，我們不屬於其他任何人，我們決定自己的未來」。

川普今年3月重申他對獲取格陵蘭島的信心，宣稱「成功率100％」。（路透）

地緣政治緊張 突顯格陵蘭重要

實際上，最近1個世紀以來，美國曾多次試圖控制格陵蘭島，早在1867年時，美國從俄羅斯手中購買阿拉斯加後，當時的美國國務卿蘇厄德（William H Seward）就試圖與丹麥談判購買格陵蘭島，不過最終並沒有達成任何協議。而到了1910年，當時的美國駐丹麥大使伊根（Maurice Francis Egan）也在美國政府內部討論了收購格陵蘭島的提議，他試圖以美國在菲律賓的民答那峨島（Mindanao）和巴拉望島（Palawan），向丹麥換取格陵蘭島和丹屬西印度群島（Danish West Indies），後來也告吹。

而在1946年時，美國認為格陵蘭島對國家安全至關重要，願意支付1億美元購買，但遭到丹麥政府拒絕。在二戰結束之後，於1951年簽署的《格陵蘭防禦協議》，允許美國保留在格陵蘭的軍事基地是合法的，但必須尊重丹麥的主權，儘管後來美國政府不時出現購買格陵蘭島的聲音，不過都不了了之，而在冷戰結束之後，美國對格陵蘭島的興趣更急遽下降。

直到最近幾年，格陵蘭島的重要性才再度被美國政府提起，主要是格陵蘭島對美國和北約的安全仍然很重要，川普早在第一個任期就希望能夠讓美國控制格陵蘭島，據報導，川普政府自2017年起就開始討論收購格陵蘭島，2019年更向丹麥申請開設美國駐格陵蘭領事館，該領事館在1940年開設後，於1953年關閉，當時美國國務院告訴國會指出，在格陵蘭首府努克（Nuuk）重建領事館，是美國在北極圈擴大勢力的全面計畫之一，後經過丹麥批准，美國駐格陵蘭領事館在2020年重新設立。

川普在2019年時也派人調查格陵蘭島的交易可行性，此舉引發全球關注。不過卻被格陵蘭和丹麥當局拒絕。時任丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Fredericksen）稱這個構想很「荒謬」，連談都不打算談，直接表示「不賣」。

美國駐格陵蘭領事館在2020年重新設立，這是美國在北極圈擴大勢力的全面計畫之一。（彭博）

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