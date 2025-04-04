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中獎發票被A 基隆創世調整發票管理流程籲民眾利用雲端捐贈

2025/04/04 15:28

民眾捐給創世基金會的發票，被義工A走100多萬元。（記者盧賢秀攝）民眾捐給創世基金會的發票，被義工A走100多萬元。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆財團法人創世社會福利基金分會募集的發票，遭陳姓義工暗槓4千多張中獎金票，兌換金額高達101萬元，直到國稅局發現異常才揪出陳男侵占發票行為遭法院判刑。創世基隆院院長李淑婷表示，近年捐發票已經減少3至4成，營運很辛苦，未來將調整發票管理流程，不由義工來對獎，並呼籲民眾多利用雲端捐贈碼「919」捐贈。

創世基金會基隆分院發生志工核對發票時，侵占中獎的發票4千多張，金額高達101萬元。（記者盧賢秀攝）創世基金會基隆分院發生志工核對發票時，侵占中獎的發票4千多張，金額高達101萬元。（記者盧賢秀攝）

陳姓男子於民國107到109年在創世基隆分會擔任志工，負責核對統一發票，暗中將4045張中獎發票藏入口袋，兌換或消費得款101萬餘元，被法院判刑1年8月。

陳淑婷表示，陳男是單純個案，很遺憾發生這種事，以後發票核對管理會更嚴謹。他說，多年來都靠愛心義工長期投入，辛苦整理、核對發票，中獎的獎金作為植物人安養費用，包括奶粉、尿布等，都是每天必要的開銷。

陳淑婷表示，創世近年除了善心人士小額捐款外，很重要的來源是靠發票，近年來因為財政部提高中獎金額，發票捐贈的數量已少3到4成，募捐統一發票已相對辛苦很不容易，希望民眾多支持，並呼籲民眾多利用雲端捐贈碼「919」捐贈電子發票。

民眾認為，創世安置弱勢植物人，相當不容易，過去聽說有人偷捐款箱內的發票，沒想到有人侵占中獎發票，實在很沒良心。不過有些民眾不擅用手機捐電子發票，還是會捐實體的發票，支持創世基金會。

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