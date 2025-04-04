股神巴菲特「3大神操作」 波克夏在股災中堅如磐石

「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威，在關稅動盪之中穩住陣腳。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普祭出對等關稅後，美股週四（3日）慘遭血洗，不過「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌舵的企業「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）卻在動盪之中穩住陣腳，波克夏B類股（BRK.B）僅下跌 1.4%，相較之下標普500指數重挫5%，蒸發了2兆美元的市值，專家分析，這種穩定部分來自於保險產業，保險是波克夏主要的獲利來源，相對不受國際貿易影響，再加上波克夏手握大筆現金，還有投資大筆美國國庫券，這些因素都讓波克夏在關稅風暴中穩如泰山。

《彭博》報導，投資管理公司Hudson Value Partners的創始合夥人戴維斯（Christopher Davis）說：「波克夏在關稅風暴中的表現堅如磐石，在這樣的日子裡，波克夏的投資有3分之1在美國國庫券裡，讓人感覺特別安心。」

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而波克夏的穩定表現，也來自於保險業的特性，保險業是波克夏的主要獲利來源之一，且相對不受國際貿易影響。KBW保險指數週四下跌 2.7%。波克夏旗下保險公司蓋可（Geico）的競爭對手前進保險（ Progressive ）則逆勢上漲 2%，成為該指數表現最佳的股票。

CFRA分析師塞弗特 （Cathy Seifert）解釋，保險公司擁有定價權，因此由關稅引發的汽車維修或房屋建造成本上漲，最終會轉嫁給消費者。

儘管如此，波克夏旗下的主要持股如美國銀行（Bank of America）、雪佛龍（Chevron）與美國運通（American Express）在週四皆下跌。值得注意的是，蘋果（Apple）1家公司市值就蒸發逾 3000 億美元，這使得巴菲特去年減持蘋果的決策，看來頗具遠見。

市場大幅下跌同時也引發外界揣測，認為巴菲特可能會趁勢出手進行大規模併購。巴菲特在最近幾季都沒有進行重大交易，反而一直累積現金，波克夏的現金部位在2024年底已來到歷史新高的3342億美元。戴維斯認為，每當市場大跌時，大家就會預期巴菲特可能會動用這筆現金進行大手筆操作，

波克夏B類股週四下跌1.41%，收530.16美元，今年以來漲幅超過17%。

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