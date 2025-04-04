川普關稅送「習近平1份大禮」？ BBC曝全因「這關鍵」

《BBC》指出，關稅恐成川普送給習近平的禮物。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於2日公佈對等關稅政策，預計將對全球產生重大影響，此舉也受到歐盟和其他美國主要盟友的譴責。英國廣播電台《BBC》報導，川普宣布對中課徵34%的對等關稅，似乎在中國引發不同的反應，習近平可能會將此視為一份禮物，因為中國正試圖塑造川普領導下的美國等於混亂、破壞貿易與利己國家，對等關稅政策恰好更有利於習近平的大外宣。

川普宣布對中課徵34%的對等關稅，另外還要加上川普剛上任時，已經對中國實施的20%關稅，所以加總是54%。《BBC》指出，關稅是送給中國領導人的禮物。

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報導表示，對進入美國市場的中國商品徵收54%的關稅無疑是巨大的，並且毫無疑問會對試圖進入該市場的中國公司造成傷害。北京的反制措施也將對試圖進入中國市場的美國公司造成打擊，然而，在某種程度上，川普的關稅措施對中國國家主席習近平來說也是一份禮物。

習近平正把中國塑造成自由貿易的捍衛者，以及多邊機構的支持者，並且將中國與美國這個被認為破壞兩者的世界超級大國作比較。

在上週，習近平與許多來自全球的大型國際公司執行長會面，其中包括不少來自歐洲的企業，這場會議的形象清晰可見。中國試圖塑造川普領導下的美國等於混亂、破壞貿易、利己國家；而習近平領導下的中國等於穩定、自由貿易、全球合作。

中國政府已經動員國有媒體部門來攻擊川普政府這一輪最新的關稅措施。儘管有人可能不同意中國共產黨對當前世界局勢的解讀，但當川普採取這類措施如「解放日」時，無形中都讓習近平宣傳中國立場變得更加輕鬆。

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