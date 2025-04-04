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台積電傳將與英特爾合資 藍委轟政府應變能力0分

2025/04/04 12:21

國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普展開全球關稅戰，台灣輸美產品將會課徵32%的關稅，今日又傳出台積電合資解救英特爾（Intel），雙方已達成初步協議。國民黨立委砲轟賴政府面對美國貿易戰毫無作為，應變能力0分，立委許宇甄表示，總統賴清德不要只會送錢給美國，不要只會發臉書，出來告訴國人，台灣要怎麼面對被掏空的變局。

許宇甄痛批，賴清德與行政院長卓榮泰的國安團隊完全狀況外，川普對台灣的戰略根本是割喉戰，從卓榮泰的晚安文更印證賴政府至今仍無法與川普核心成員搭上線，賴政府因應此次國際變局的能力根本是0分！跟喪權辱國沒有兩樣，4月3日是國恥日。

許宇甄質疑，美國大打貿易戰，我國的應對措施是什麽？賴政府至今無法提出具體方案。針對受影響的產業，政府的協助措施有哪些？何時提出？也都沒有一個方向。台灣產業都在問未來該怎麼辦？現在要不要朝野合作，一起立法幫企業？還是要繼續在大罷免上內耗？賴清德、卓榮泰應該出來跟全國人民講清楚。

許宇甄強調，為了守住國家利益，賴政府對美不該軟趴趴，除了嚴正交涉，也該拿出具體對策。台積電的發展攸關台灣未來，賴政府不該放任美國對台積電予取予求，台積電不該淪為美國收保護費的對象，政府應該站出來保護台積電。為了保護台灣企業，政府應該快動起來，盤點資源，檢視政策工具，端出協助產業方案，協助企業走出貿易戰困境。

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