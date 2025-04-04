川普關稅重擊！顏擇雅曝美國失去「珍貴資產」30年難回來

美國總統川普日前宣布對等關稅政策，對全球造成重大影響。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對等關稅政策，對全球造成重大影響。對此，作家顏擇雅表示，美國具有「被討厭的勇氣」是一回事，但不懂得把「討人喜歡的形象」當作資產是另一回事。「但是美國在國際上的形象，我認為是未來30年都很難回來了。」

美國2日宣布對等關稅政則，超乎各國預期的關稅的整體情勢，造成反彈。其中，台灣被課徵32%關稅，我行政院認為強烈不合理，並高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。

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顏擇雅昨（3日）在臉書PO文表示，川普對台關稅為什麼高達32%，比日本還高8%，在賴政府沒給一個說法之前，民間很難評論。談判人員在第一線，近幾十天也一直在談，應該知道美方到底對台灣哪一個貿易障礙深感不滿。只要知道原因，事情就好解決。

顏擇雅說，但這指的是經貿方面。而美國在國際上的形象，她認為是未來30年都很難回來了。美國人現在可能不覺得被外國人討厭有什麼，反美主義又不是新鮮事。中國在西方形象那麼差，還不是賺了西方好多錢。

顏擇雅表示，她認為美國人是只知羨慕別人擁有的（例如東亞的製造業），卻不懂得珍惜自己一直擁有也習以為常的（例如還算討人喜歡的國際形象）。等確定失去，一定會遇到許多從前沒遇過的問題（政府給的承諾不再被當一回事，商業品牌如可口可樂在海外也好感度大降），到時要後悔就來不及了。

顏擇雅最後表示，具有「被討厭的勇氣」是一回事，不懂得把「討人喜歡的形象」當作資產是另一回事。

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