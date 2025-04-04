晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣不只被課32％？還需繳10％基準關稅「這時先生效」

2025/04/04 12:19

美國總統川普上任後，祭出一連串關稅政策。（歐新資料照）美國總統川普上任後，祭出一連串關稅政策。（歐新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本月2日公布關稅措施，除了「對等關稅」之外，所有輸美商品還要繳交10%基準關稅，等於台灣出口商合計要繳42%關稅。

川普表示，由於美國的主要貿易夥伴，對美國課徵不均衡的關稅與非關稅壁壘，導致美國持續多年出現鉅額貿易逆差，對國家安全與經濟造成重大威脅，因此將對各國全面課徵10%的基準關稅稅率，並針對約60個貿易逆差最大國家加徵對等關稅。

10%的基準關稅將於4月5日凌晨12:01（美東夏令時間）生效，等於台灣時間5日中午12點生效。

而對與美國存在最大貿易逆差的國家實施個別化的更高「對等關稅」，將於4月9日凌晨12:01（美東夏令時間）生效，等於台灣9日中午12:01生效。

川普2日在演說中表示：「2025年4月2日，將永遠被銘記為美國工業重生之日、美國重新掌控命運之日、以及我們開始讓美國再次富裕之日。」

川普表示，向各國收取的關稅，相當於目前或過去各國向美國收取關稅的一半，因此這些關稅並不是完全對等的。他認為對等關稅對很多國家來說都會很困難，所以美國不這麼做，他補充，企業若選擇在美國設廠生產，則可完全免除這些關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財