台灣不只被課32％？還需繳10％基準關稅「這時先生效」

美國總統川普上任後，祭出一連串關稅政策。（歐新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本月2日公布關稅措施，除了「對等關稅」之外，所有輸美商品還要繳交10%基準關稅，等於台灣出口商合計要繳42%關稅。

川普表示，由於美國的主要貿易夥伴，對美國課徵不均衡的關稅與非關稅壁壘，導致美國持續多年出現鉅額貿易逆差，對國家安全與經濟造成重大威脅，因此將對各國全面課徵10%的基準關稅稅率，並針對約60個貿易逆差最大國家加徵對等關稅。

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10%的基準關稅將於4月5日凌晨12:01（美東夏令時間）生效，等於台灣時間5日中午12點生效。

而對與美國存在最大貿易逆差的國家實施個別化的更高「對等關稅」，將於4月9日凌晨12:01（美東夏令時間）生效，等於台灣9日中午12:01生效。

川普2日在演說中表示：「2025年4月2日，將永遠被銘記為美國工業重生之日、美國重新掌控命運之日、以及我們開始讓美國再次富裕之日。」

川普表示，向各國收取的關稅，相當於目前或過去各國向美國收取關稅的一半，因此這些關稅並不是完全對等的。他認為對等關稅對很多國家來說都會很困難，所以美國不這麼做，他補充，企業若選擇在美國設廠生產，則可完全免除這些關稅。

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