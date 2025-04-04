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川普關稅衝擊大 美家庭支出恐增12.6萬元

2025/04/04 11:46

經濟學家預估，關稅將推高進口商品價格，美國家庭今年支出恐因此增加3800美元。（法新社資料照）經濟學家預估，關稅將推高進口商品價格，美國家庭今年支出恐因此增加3800美元。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）本週宣佈大規模的關稅，經濟學家預估，激進的關稅政策將導致進口成本增加，預計將推高從咖啡、糖等食品到服飾、汽車家電等產品的價格，美國家庭今年的採購成本恐因此上升3800美元（約新台幣12.6萬元）。

《商業內幕》報導，川普週三（2日）宣佈對所有進口至美國的商品徵10％基準關稅，並對多個與美國持續存在逆差的貿易夥伴徵收更高的對等關稅。耶魯大學預算研究室（Budget Lab）經濟學主任特德斯基（Ernie Tedeschi）表示，關稅預計將導致美國商品整體物價水準上漲2.3％，將美國一般家庭的消費成本增加約3800美元。

特德斯基指出，只看美國對墨西哥、加拿大的現有關稅，預計就會導致每個家庭的支出增加1％，約1700美元（約新台幣5.6萬元）。川普的「解放日（Liberation Day）」關稅預計將進一步導致家庭支出增加1.3％，即每個家庭增加2100美元（約新台幣6.9萬元）。特德斯基直言，對於一般人而言，1.3％可能聽起來不多，但實際上，2100美元（約新台幣6.9萬元）是一個有感的數字。特德斯基也補充，這是一個平均值。

川普稱，大量關稅背後的主要目標是將製造業帶回美國，但一些分析師懷疑，川普可能試圖引發經濟衰退，使聯準會（Fed）降低利率，而股市已因為這種不確定性而暴跌。

華府並未祭出統一的稅率，從一些國家進口的商品將面臨比其他國家更高的關稅，這使得各產業的價格漲幅不一。例如，主要向美國供應機械、家電、家具、玩具和電子產品的中國，新的對等關稅達34％，加上先前已宣佈的關稅，中國將面臨高達54％的關稅；來自歐盟的商品則將被徵收20％的新關稅，主要的商品為醫療、藥品和汽車等。

特德斯基表示，服飾成本預計將漲約8％，咖啡、糖等食品預計漲約1.3％，新鮮農產品價格則可能漲約2.2％。休士頓大學供應鏈和物流技術助理教授基德（Margaret Kidd）指出，無論什麼季節，美國民眾都能吃到自己喜歡的蔬菜和水果，這種奢侈的體驗全依賴國際進口，其中大部份來自中南美洲。然而，關稅將使許多主食變得難以負擔。

儘管消費者、企業都會嘗試尋找替代品，但特德斯基補充，要開闢新的供應鏈、店家要擴大商品範圍，以及消費者要找到符合喜好的替代品都需要時間，因此在短期內，民眾都可能要承受價格上漲。

除了日常的消費品之外，更高價的商品也將受到影響。美國消費科技協會（Consumer Technology Association）在1月的報告預估，川普的關稅可能導致筆記型電腦和平板電腦的價格漲46-68％、電動遊戲機的價格漲40-58％、智慧手機的價格漲26-37％。

另外，川普也對汽車進口徵25％的關稅，以平均汽車價格4.8萬美元（約新台幣159萬元）計算，這代表汽車可能漲1.2萬美元（約新台幣39.7萬元）甚至更多。目前已有一些汽車製造商對關稅做出回應，向員工提出價格協議，其他車廠則暫停生產並開始裁員。

並非所有家庭在關稅下都會受到同樣的影響，特德斯基預估，針對川普的貿易計劃，低收入家庭的支出比例將比高收入家庭高出約2.5倍。基德則提到，進口額達2510億美元（約新台幣8.32兆元）的藥品，將面臨20-50％以上的關稅，這對於那些沒有醫療保險的美國人將造成不成比例的負擔。

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