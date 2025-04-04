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被川普46％關稅嚇壞！越南股市大崩盤 創24年來最慘跌幅

2025/04/04 11:10

美國宣布將對越南出口商品課徵46%的關稅，這讓越南股市週四創24年來最大跌幅。（歐新社）美國宣布將對越南出口商品課徵46%的關稅，這讓越南股市週四創24年來最大跌幅。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對等關稅衝擊，東南亞成為重災區，當中越南是被徵收對等關稅最高國家之一，高達46%，越南股市週四（3日）應聲重挫，創下自2001年9月以來，近24年來最大單日跌幅。

《彭博》報導，越南指數（VNI） 週四收跌6.7%，而在胡志明證券交易所（Ho Chi Minh Stock Exchange）上市的股票中，有高達約7成的個股，觸及到7%的跌停板。而不只越南，東南亞股市週四也倒一片，泰國、菲律賓、馬來西亞和新加坡股市也紛紛下挫。

這場市場動盪的導火線，是川普週三宣布的對等關稅，這對東南亞國家的打擊特別嚴重。美國宣布將對越南出口商品課徵 46% 的關稅，對泰國課徵 36%，對印尼課徵32%。此外，東南亞的最大貿易夥伴「中國」，也遭到大規模關稅打擊，美國對中國的累計關稅總額達54%。

東南亞經濟體對美國關稅極為敏感，根據國際貨幣基金組織（IMF） 於 2023 年發布的數據，美國是新加坡、越南、泰國和菲律賓的前2大貿易夥伴。東南亞股市表現本已不佳，是今年以來全球最疲軟的市場之一。

SBB證券公司機構經紀與投資諮詢主管Nguyen Anh Duc表示，市場出現恐慌性拋售並不意外，因為越南當地投資人原本只預期關稅在 10%至15% 之間。

越南指數週五（4日）早盤持續下跌，跌幅一度來到5.8%。

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