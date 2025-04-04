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台商有設廠！「這非洲國」才被川普笑「沒人聽過」 竟被課50％關稅

2025/04/04 11:57

賴索托被徵收高達50%對等關稅。（法新社資料照）賴索托被徵收高達50%對等關稅。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對全球180餘國家和地區開徵對等關稅，根據美方圖表顯示，全球僅兩國「對等關稅」最高被徵收50%，分別是「天空之國」非洲國家賴索托，以及法國海外領地聖皮耶與密克隆群島，值得一提的是，賴索托有台商設廠，而這個國家近日才被川普說「沒人聽過」。

川普公布對等關稅措施，聲稱這是將其他國家對美國「所有關稅、非貨幣壁壘和其他形式詐欺行為」都納入考量後所得的結果，「我們將向他們徵收的，約是他們目前和過去向我們徵收的一半。因此，關稅不會是完全對等的。」

川普這波關稅最低為10%、最高則為50%，其中50%最高稅率的只有2個國家和地區，分別是非洲國家賴索托，以及法國位於大西洋的海外領地聖皮耶與密克隆群島，兩者都被川普指為對美徵收99%關稅，因此遭川普徵收50%對等關稅。賴索托主要出口到美商品為鑽石、針織服飾。

有趣的是，先前川普曾在演說中，賴索托曾被川普在國會演說中譏為「沒人聽過」的國家而引發關注。不過賴索托有「非洲牛仔之都」美名，當地許多服裝廠為Levi's和Wrangler等美國品牌代工生產牛仔褲。

根據經濟部國際貿易署的經貿檔顯示，賴索托台商約40家，其中超過一半從事成衣紡織相關產業，包括成衣、紡織、繡花、印花及包裝紙，總投資金額約10億美元，是賴國最大外資來源國，占該國外資近9成。

台商目前在賴國直接雇用約5萬名員工，另有15萬名員工間接受益，約占全國就業人口之25%，每年創匯超過10億美元。

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