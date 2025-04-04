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高盛：美關稅威脅全球經濟成長 恐加速Fed降息

2025/04/04 10:48

高盛警告，美國關稅將威脅全球經濟成長。（路透資料照）高盛警告，美國關稅將威脅全球經濟成長。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）警告，美國大規模關稅將對全球經濟成長造成壓力，並促使聯準會（Fed）比先前預期的更積極的降息。

《路透》報導，高盛資產管理公共投資首席投資長沙哈（Ashish Shah）週四（3日）表示，高盛認為這是一種經濟成長的衝擊，將對美國消費者造成打擊。在市場參與者消化關稅影響的同時，高盛高層表示，美國貿易政策可能引發其他國家的報復，給經濟前景帶來陰霾。

高盛資產和財富管理全球主管奈赫曼（Marc Nachmann）指出，雖然大型投資人正尋求全球投資組合多元化，但目前大多仍持有美國資產。

高盛資產管理（GSAM）管理著2.8兆美元（約新台幣92.8兆元）的公共資產，是高盛努力擴大獲利範圍、超越傳統支柱的重要組成部份。2024年，傳統的投行和交易業務佔高盛收入的65％。

高盛資產管理多重資產固定收益主管羅斯納（Lindsay Rosner）表示，儘管關稅公告發佈後股市暴跌，但由於投資人尋求避險資產，美債週四上漲。羅斯納也警告，通膨上升和經濟成長放緩的雙重風險，這個恐怖的經濟狀況在1970年代籠罩美國，並稱「停滯性通膨」這一詞真實存在。

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