晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金創新天價！卻突從高點下殺 專家解釋原因

2025/04/04 08:49

黃金價格週四（3 日）盤中一度創下歷史新高。（彭博資料照）黃金價格週四（3 日）盤中一度創下歷史新高。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（3 日）盤中一度創下歷史新高每盎司3167.57美元，但隨後由於美國總統川普前1日宣布的新關稅比預期中激進，引發金融市場拋售並擴散到貴金屬，導致金價收黑。

紐約黃金期貨下跌1.4%至每盎司3121.70美元；黃金現貨價下跌0.85%至每盎司3106.99美元，稍早盤中曾漲至3167.57美元，為歷史新高。

《路透》報導，交易員認為，金價下跌可能來自獲利了結壓力，或是其他資產必須追繳保證金，因此變賣部分黃金持股來補足。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說，去槓桿壓力引發拋售之際，市場開始尋找逢低買進的機會。

他表示，人們變賣有利可圖的部位以彌補，但是長期來說，人們還是會繼續尋找資金避風港，而黃金必定是其中之一。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說，金價的走勢像是「橫向盤整至更高趨勢中的拉回」。

各國央行買盤可能替金價今年的漲勢繼續提供支撐，他們希望避開川普政策帶來的風險，因此正在尋找美元以外的選項，讓外匯存底多元化。

HSBC警告，儘管市場動能可能讓上半年的金價攀高，但到今年年底，實物和金融市場的因素加總起來可能打壓金價，因此目標價為平均每盎司3015美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財