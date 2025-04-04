黃金創新天價！卻突從高點下殺 專家解釋原因

黃金價格週四（3 日）盤中一度創下歷史新高。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（3 日）盤中一度創下歷史新高每盎司3167.57美元，但隨後由於美國總統川普前1日宣布的新關稅比預期中激進，引發金融市場拋售並擴散到貴金屬，導致金價收黑。

紐約黃金期貨下跌1.4%至每盎司3121.70美元；黃金現貨價下跌0.85%至每盎司3106.99美元，稍早盤中曾漲至3167.57美元，為歷史新高。

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《路透》報導，交易員認為，金價下跌可能來自獲利了結壓力，或是其他資產必須追繳保證金，因此變賣部分黃金持股來補足。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說，去槓桿壓力引發拋售之際，市場開始尋找逢低買進的機會。

他表示，人們變賣有利可圖的部位以彌補，但是長期來說，人們還是會繼續尋找資金避風港，而黃金必定是其中之一。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說，金價的走勢像是「橫向盤整至更高趨勢中的拉回」。

各國央行買盤可能替金價今年的漲勢繼續提供支撐，他們希望避開川普政策帶來的風險，因此正在尋找美元以外的選項，讓外匯存底多元化。

HSBC警告，儘管市場動能可能讓上半年的金價攀高，但到今年年底，實物和金融市場的因素加總起來可能打壓金價，因此目標價為平均每盎司3015美元。

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