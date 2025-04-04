國際油價坐大怒神！創3年來最大跌幅

國際油價週四（3日）暴跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（3日）暴跌，創下自 2022 年以來的最大單日跌幅，在此之前，OPEC+意外增產，與此同時，美國總統川普 （Donald Trump）在週三（2日）盤後宣布了全面的新進口關稅。

紐約西德州中級原油5月交割價收每桶 66.95 美元，下跌 4.76 美元，跌幅 6.64%。

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布蘭特原油5月交割價收每桶 70.14 美元，下跌 4.81 美元，跌幅 6.42%。

布蘭特原油創2022年 8 月 1 日以來的最大跌幅，紐約期油則創2022 年 7 月 11 日以來的最大跌幅。

在週四的部長級會議上，OPEC+ 國家同意提前推進增產計畫，目前計劃 5 月起每日增產 41萬1000 桶，遠高於先前計畫的 13萬5000 桶。

KPMG美國能源主管吉爾迪亞（Angie Gildea）表示，經濟與石油需求密不可分，市場仍在消化關稅影響，但原油產量增加與全球經濟展望疲弱的組合，對油價形成下行壓力，這可能標誌著開啟動盪市場的新篇章。

川普週三宣布對大部分進口至全球最大石油消費國美國的商品，徵收最低 10% 的關稅，並對數十個國家的產品課以更高關稅。白宮表示，石油、天然氣及精煉產品進口將不受新關稅影響。

交易員與分析師現在預計，短期內油價波動將加劇，因為各國可能試圖談判降低關稅，或採取報復性措施。

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