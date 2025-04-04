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川普關稅重創蘋果 iPhone旗艦機恐漲至7.6萬元

2025/04/04 09:13

分析師表示，川普關稅影響下，iPhone恐大漲43％，才能抵銷影響。（路透資料照）分析師表示，川普關稅影響下，iPhone恐大漲43％，才能抵銷影響。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）本週宣佈對全球各國徵收廣泛的關稅，分析師週四（3日）表示，這些關稅可能會大大改變全球貿易，其中iPhone等消費品可能會受到最大的打擊，恐因關稅大幅漲價。

《路透》報導，美國科技大廠蘋果（Apple）大多數的iPhone仍在中國生產，然而，川普公佈最新的對等關稅後，中國產品關稅稅率高達54％，如果這些稅款持續存在，蘋果將面臨一個艱難的抉擇，要自行吸收額外的成本或是轉嫁給客戶。

蘋果每年賣出超過2.2億支iPhone，最大的市場包括美國、中國和歐洲。川普對等關稅細節公佈後，週四美國重挫，其中蘋果暴跌9.3％，創下2020年3月以來最糟的表現。

根據羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師預測，如果蘋果要完全抵銷關稅影響，iPhone將需要漲價43％、Apple Watch應漲43％、iPad漲42％、Mac和AirPods則需漲39％。

以去年推出的iPhone 16系列機款來看，入門款的iPhone 16在美國訂價799美元（約新台幣2.6萬元），但如果蘋果將成本轉嫁消費者，價格可能上漲43％，將訂價推至1142美元（約新台幣3.7萬元）。

更高規格的機款來看，搭載6.9吋螢幕和1TB容量的iPhone 16 Pro Max目前零售價為1599美元（約新台幣5.3萬元），如果在關稅影響下漲價，價格將來到近2300美元（約新台幣7.6萬元）；今年2月推出的最新款iPhone 16e，訂價599美元（約新台幣1.9萬元），如果漲價訂價可能提高至856美元（約新台幣2.8萬元）。

川普在首個任期期間就對中國各種產品大量徵收進口關稅，要求美企將製造業帶回美國，或是鄰近的墨西哥等國家，但蘋果在當時獲得了豁免。這次川普仍未做出任何豁免的保證。

羅森布拉特證券分析師克羅克特（Barton Crockett）在一份報告中表示，針對中國關稅的進展徹底超出預期，原本以為像蘋果這樣代表性的美國企業會像上次一樣被溫柔呵護。

其他分析師也指出，iPhone的銷量在該公司的主要市場一直陷入困境，因為新手機搭載的人工智慧（AI）功能Apple Intelligence未能引起買家的興趣。專家認為，這些功能雖然相當創新，但沒有足夠的理由來證明用戶應升級到最新機款。

需求停滯可能會給蘋果帶來額外的壓力，尤其是在關稅增加的情況下。CFRA Research分析師齊諾（Angelo Zino）表示，蘋果恐怕很難將超過5％至10％的成本轉嫁給消費者，預計蘋果將延後對手機進行任何大幅度的漲價，直到今年秋季iPhone 17上市。

即使蘋果已將部份生產轉移到越南和印度，大多數iPhone仍在中國生產，而且這些國家也未能逃過川普的關稅影響，越南面臨46％的對等關稅，印度則面臨26％關稅。

克羅克特指出，針對川普關稅的快速計算表明，蘋果可能受到重創，使公司損失高達400億美元（約新台幣1.32兆元）。克羅克特也補充，蘋果、中國和白宮之間可能會進行談判。

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