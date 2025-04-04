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川普關稅大刀掃到台灣 謝金河提5建議調整經濟戰略

2025/04/04 08:31

美國總統川普「對等關稅」政策引發熱議。（彭博）美國總統川普「對等關稅」政策引發熱議。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普「對等關稅」政策引發熱議。財信傳媒董事長謝金河發文分析，川普發現美國負債36兆美元，因此揮大刀要改變這個型態。他直言，台灣這次一定會被颱風掃到，很多傳統產業的壁壘也要調整，多採購美國的天然氣，石油，國防預算也要多增列，企業也可能要勇敢投資美國。

謝金河今晨在臉書發文指出，他將國內証券公司針對川普關稅的報告讀了一遍，普通的共識是川普的關稅不利民間消費，美國經濟將放緩，股市會下跌！對此謝金河直言，「這是大家都知道的事，今天道瓊工業指數開盤大跌逾1500點，Nasdaq重挫逾千點，油價大跌，美債10年期殖利率跌至4.002%，全世界正朝收縮的路在走！」

謝金河指出，「川普要讓美國偉大，怎麼會拿刀子砍別人，也砍自己？看起來背後一定有戰略與戰術的考量」。他表示自二戰以來，美國的消費撐起全球經濟，美國人花錢消費，大量的進口，形成龎大的貿易逆差，而美元則透過逆差流向全世界。各國對美國順差，拿到美元，又透過央行買美國國債，這是一個周而復始的資金鏈。

謝金河說明，過去很長的時間，美國量化寬鬆，印了很多錢，這些錢流入股市，房市，造成巨大牛市。至於中國則是美國消費最大受益國，從90年代起，中國成為世界工廠，中國從逆差國快速變成大順差國，去年中國對美國的順差2954億美元，中國的外匯存底也一度累積到4兆美元。

謝金河說，不過川普發現美國負債36兆美元，再這麼寅吃卯糧下去，美國可能崩潰，現在揮大刀要改變這個型態，當然這個世界會轉向。謝金河認為，「這次川普把中國關稅加到54%，也把所有中國洗產地的國家都標示高關稅，這才是這一局關稅戰的核心。接下來才是中國經濟最具挑戰的時刻！」

謝金河表示，台灣這次一定會被颱風掃到，賴總統出來發表談話，台灣的戰略必須大調整，過去為了保護產業的高關稅應立即調整，像汽車保護幾十年，仍然是扶不起的阿斗。很多傳統產業的壁壘也要調整。

謝金河也提到，台灣對農牧產品的採購，要從中南美如巴西等國轉向美國，像美牛，美豬的問題，如果公投沒有回應，今天問題會更大。接下來是平衡順差，台灣必須多採購美國的天然氣，石油，也許考慮多買波音飛機，國防預算可能要多增列。

謝金河在文末也指出，過去企業到東協，墨西哥等地投資，現在避無可避，可能要勇敢投資美國！央行在雙率政策上太過積極的手也要鬆開。現在新台幣兌美元的匯價和泰銖差不多，台灣能說不干預匯率？最後，賴總統可能要找到一個驍勇善戰的經濟談判好手！

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