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黃金套利被終結 ! 800億美元「黃金大遷徙」落幕

2025/04/04 15:22

川普宣布貴金屬關稅豁免，使得黃金出口美國熱潮戛然而止。（彭博）川普宣布貴金屬關稅豁免，使得黃金出口美國熱潮戛然而止。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府突然宣佈豁免貴金屬關稅，這一舉措導致先前席捲全球價值高達800億美元（約近新台幣2.65兆元）的黃金、白銀「大遷徙」，戛然而止。

《彭博》指出，受川普關稅影響，近期紐約金價與全球基準價格出現不尋常的溢價，這種差異促使銀行和交易商將大量黃金裝載到飛機和船上，扭曲了美國的貿易數據。

隨着黃金、白銀、鉑和鈀等貴金屬排除在關稅之外，貴金屬套利交易發生逆轉，紐約期金相對現貨黃金價差迅速大幅縮窄，白銀市場「實物交割價差」大跌。

據報導，近月紐約商品交易所黃金與倫敦現貨黃金之間的價差，從週三的每盎司62美元以上降至23美元。至於白銀的價差（貴金屬交易商稱之為「實物交割」或EFP），也從每盎司超過1美元跌至僅24美分。

從事大宗商品套利交易的對沖基金Greenland Investment Management投資長Anant Jatia表示，川普對於貴金屬的豁免聲明終結了套利空間，也結束過去幾個月貴金屬大量流入美國的現象。

專家指出，先前市場對於美國潛在關稅政策的擔憂，推升黃金從倫敦運來紐約的遷移潮，導致了美國貴金屬庫存飆升至歷史最高水平。自2024年11月底以來，黃金庫存增加了2650萬盎司，白銀庫存增加了1.746億盎司，按當前價格計算，這些庫存總額超過800億美元。

隨著歐洲黃金持續湧進美國，導致美國1月貿易逆差創下新高，促使經濟學家將貴金屬排除在計算範圍之外。

現今，在川普宣布從英國和歐盟進口的貴金屬將獲得關稅豁免後，紐約與倫敦間長達數月的黃金價差幾乎消失。這項政策轉變，使得將實體黃金運往美國的緊迫性戛然而止，徹底改變了近幾個月來主導市場的貿易動態。

Metals Focus諮詢公司的董事總經理Nikos Kavalis表示，當將黃金運往美國的動力消失時，交易方向很可能會發生逆轉，因為已經抵達紐約的新金條將被運回海外市場，以補充倫敦的庫存，或滿足中東或亞洲的實體需求。

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