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中國製船舶「沒人敢要」銷量暴跌 ! 彭博 : 2月新船只賣出1艘

2025/04/04 14:15

川普政府計劃對中製船舶徵港口費，傳出中國產船隻銷量暴跌。（路透資料照）川普政府計劃對中製船舶徵港口費，傳出中國產船隻銷量暴跌。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對目前市場上大多數船舶都是中國製造，感到不滿。《彭博》指出，在川普祭出對中國製造的船舶加徵港口費後，已經在航運界引發漣漪，在市場觀望心態下，中國製船舶銷量出現暴跌。

據報導，目前3分之1以上商用船舶（依照噸位計算）都由中國建造，在川普計劃對與中國有關的船舶收取高額靠港費後，航運公司幾乎停止購買中國製造的散貨船。

根據克拉克森研究服務公司（ Ltd.）的數據，3月二手市場上僅售出4艘中國製造散貨船，這是至少從2022年以來出售量最少的一次，約為2024年月度水準的5分之1。但同一時期，日本和南韓的運輸船交易，幾乎沒有變化。

船舶經紀公司Arrow Shipping駐倫敦研究主管切蒂諾克（Burak Cetinok）說，與中國建造的船舶相比，目前市場對於日本建造的船舶有更強的購買興趣。切蒂諾克稱，最近幾週轉手的大部分船舶，都是日本建造，在交易量和資產價值都反映了這一點。

Howe Robinson Partners乾散貨研究主管穆夫托格魯（Bilal Muftuoglu）表示，現今中國訂購的小型散貨船數量也有所放緩。就中國的新造船活動而言，2月份僅接到1艘靈便型散貨船的訂單，3月份還沒有任何確定的訂單，非常不尋常。

穆夫托格魯指出，第一季中國訂購13艘此類船舶，但日本則為21艘，這現象在以往的市場上，是不尋常的現象。

數據提供商 AXSMarine數據，今年2月有1002艘貨櫃船停靠美國港口，當中有190 艘、佔近5分之1是由中國建造。

川普政府認為，中國在船舶建造領域的主導地位是不公平的，並且損害了美國的利益，提議對每艘中國運營或中國建造的船隻進入美國港口徵收至少100萬美元（約新台幣3311.9萬元）的費用，並要求更多美國船隻運輸美國產品。

美國貿易代表署提議，如果這些措施針對的公司隨後使用美國製造的船隻停靠美國港口，美國將向這些公司退還高達100萬美元的稅款。同時也建議美國船舶應優先處理美國出口貨物。

據全球最大船舶經紀公司克拉克森研究服務有限公司 （Clarkson Research Services Ltd.） 稱，每次船舶的徵稅最終可能高達350萬美元（約新台幣1.15億元）。

克拉克森表示，當前許多航運公司的船隊中，有一部分是中國製造的船舶。根據擬議規則，2024年停靠在美國港口83%的貨櫃船、3分之2的汽車運輸船和近3分之1的原油運輸船，將遭到罰款。

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