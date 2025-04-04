美股慘遭大屠殺！川普在關稅後首度發聲了

川普2日宣布對等關稅震撼全球。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2日宣布對等關稅震撼全球，3日雖他沒有公開行程，不過也首度發聲稱「手術結束了！」表示「病人」活了下來且變得更強大，隨後又表示對一切進展順利，國家終將會繁榮。但值得一提的是，美股週四（3日）慘遭大屠殺，道瓊暴跌超過1600點，標普500指數和那斯達克指數均創2020年以來最大跌幅。

川普週四將此事（關稅措施）比喻為1場大型外科手術，表示雖然這場手術意義重大且可能令人不安，但最終是為了改善病患（市場）的健康。

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川普在關稅後首度在個人社交平台「Truth Social」上，發文寫道：「手術結束了。病人存活了下來，正在康復。預測是患者將比以前更加強壯、更大、更好、更有彈性。」

但是美股週四卻慘遭洗血，道瓊工業指數週四重摔1679.39點或3.98%，收40545.93點，創2020年6月以來最大單日跌幅；標準普爾500指數狂瀉274.45點或4.84%，收5396.52點。

那斯達克指數跌1050.44點或5.97%，收16550.61點，創2020年3月以來最大跌幅；費城半導體指數下跌427.07點或9.88%，收3893.69點。

川普強調： 「我認為一切進展順利，市場將會繁榮，股票將會繁榮，國家終將會繁榮。」

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