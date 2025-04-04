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IMF總裁：美關稅對全球經濟前景構成重大風險

2025/04/04 09:41

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（路透資料照）IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）週四（3日）聲明表示，美國總統川普（Donald Trump）宣佈的全面關稅，在經濟成長緩慢的背景下，對全球經濟構成了重大風險。

《路透》報導，喬治艾娃表示，現在重要的是要避免採取可能進一步損害全球經濟的措施，並呼籲美國和貿易夥伴努力緩解緊張局勢。喬治艾娃提到，目前仍在評估已宣佈的關稅措施對整體經濟的影響，但在經濟成長緩慢的時期，這些措施顯然已對全球前景構成重大風險。

喬治艾娃指出，避免採取進一步損害全球經濟的措施非常重要，呼籲美國和貿易夥伴採取建設性的行動，解決貿易緊張局勢，並減少不確定性。

喬治艾娃表示，IMF將在4月21日至26日於華府舉行的會議期間發佈《世界經濟展望》更新報告時，同步公佈對關稅的評估。屆時IMF、世界銀行（World Bank）的會員國和股東都將一同參與會議。

喬治艾娃週一（3月31日）受訪時曾稱，川普大規模徵收關稅的行動正在帶來龐大的不確定性，並削弱信心，但不太可能引發短期的經濟衰退。喬治艾娃當時表示，IMF可能會小幅下調經濟前景，但預計不會出現經濟衰退。

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