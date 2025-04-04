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川普再向中國喊話 願以關稅減免換TikTok交易

2025/04/04 08:30

美國總統川普表示，中國若願意出售TikTok，華府可以為中國提供關稅減免。（路透資料照）美國總統川普表示，中國若願意出售TikTok，華府可以為中國提供關稅減免。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（3日）表示，只要中國同意出售字節跳動（ByteDance）旗下的短影音平台TikTok，作為交換，華府願意為中國進口商品提供關稅減免。

《路透》報導，川普在空軍1號上接受訪問時，談到白宮如何利用關稅與其他國家進行談判，並以TikTok為例。川普表示，TikTok的情況來看，中國可能會說「我們會批准協議，但你們會在關稅上做點什麼嗎？」，此時美方可以利用關稅提供一些回報。

TikTok必須在4月5日的截止日期之前，與中國以外的買家達成協議，否則將面臨被美國禁止的威脅。

川普透露，政府「非常接近」就TikTok交易案達成協議，有多名投資人參與其中。

在川普發表上述言論的前一天，他剛宣佈對所有進口到美國的產品徵收10％的基準關稅，並對美國一些最大的貿易夥伴提高關稅，其中，中國加徵34％對等關稅，將整體關稅稅率推至54％。

針對報導，TikTok未立即回應置評。

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