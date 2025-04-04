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對等關稅稅率驚見「2版本」 這15國稅率被「校正回歸」

2025/04/04 10:47

美國川普總統對全球開徵對等關稅，手持圖表上的國家的稅率與白宮稍晚發布的附件有所出入。（美聯）美國川普總統對全球開徵對等關稅，手持圖表上的國家的稅率與白宮稍晚發布的附件有所出入。（美聯）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統在公佈全球互惠關稅時，展示了圖表輔以說明，但卻傳出，表列上的國家稅率和白宮稍晚發布的附件有所出入。韓媒Chosun Biz發現，除了南韓外，還有7個國家的對等關稅稅率數字，也比川普手板或白宮原始公布的資料「多了1個百分點」，出現「校正回歸」。

據報導，川普宣布對等關稅清單之時，南韓被列於首版上的第7行、稅率25%，而白宮在X官方帳號公布的表格中，南韓稅率也是25%。

但白宮稍晚發布的對等關稅附件內，南韓的稅率卻變成了26%。韓媒質疑，川普2.0的新關稅令全球焦慮，如此大數據為何出現差異，原因暫且未明。

Chosun Biz指出，另有7個國家的稅率也「校正回歸」，包括印度（白宮附件顯示為27%）、瑞士（32%）、南非（31%）、菲律賓（18%）、巴基斯坦（30%）、塞爾維亞（38%）、波札那（38%）。

綜合其他媒體報導，還有7個國家也出現出現「校正回歸」多了1個百分點，包括波士尼亞-赫塞哥維納（白宮附件顯示為36%）、馬拉威（18%）、緬甸（45%）、尼加拉瓜（19%）、挪威（16%）、泰國（37%）、萬那杜（23%）。

多家韓媒紛紛以「驚嚇」報導此事，印度多家媒體也報導，白宮附件表列對印度課徵的對等關稅數字比川普手板有出入。美國部分媒體與路透等國際通訊社稍晚發布的完整清單，已與白宮附件數字一致。

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