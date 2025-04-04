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半導體真的逃過「關稅劫」? 川普預告 : 「很快」對晶片、藥品課稅

2025/04/04 09:31

外媒報導，川普稱美國將「很快」對晶片和藥品徵收關稅。（法新社）外媒報導，川普稱美國將「很快」對晶片和藥品徵收關稅。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據白宮發布的聲明，此次川普的對等關稅清單中，半導體暫時不列入關稅品項，但恐怕即將入列了。《金融時報》報導，川普稱美國將「很快」對晶片和藥品徵收關稅，其中藥品關稅將在「不久的將來」宣布，目前正在審查中。

根據台灣2月進出口數據顯示，美國重返台灣第1大出口市場。雖然這次川普對台的對等關稅中暫時排除半導體，但一旦遭課32%重關稅，包括伺服器、筆電等ICT等資訊與通訊技術產品將首當其衝。

台灣今年2月對美出口額達117.7億美元，睽違24年後，再次超車中、港，重返第1大出口市場。專家指出，可能是因應川普2.0新關稅政策，推動廠商規避高關稅的提前拉貨效應。

資料顯示，以產業類別觀察，占比最高的是自動資料處理機及其附屬單元、達58.088%，其次為電腦之零組件5.5008%，積體電路4.6389%，交換器及路由器2.9496%，機動車輛之零組件1.6986%。

券商指出，解析關稅成本的轉嫁機制，終端消費者承擔比例約25-50%、品牌廠商承擔比例約25-30%、供應鏈分擔比例約20-50%。各產業轉嫁能力與議價能力不同，影響程度各異。

以晶圓代工與IC設計領域來說，目前半導體暫獲豁免，但因在整體物料清單 （ BOM ）成本中占比高，恐被要求分擔部分關稅。舉例來說，台積電如分擔30%客戶關稅成本，可能影響每股EPS約1.7%。至於IC設計族群，雖無直接課稅壓力，但仍有被轉嫁的壓力。

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