美媒爆台積電與英特爾達成初步協議 擬成立合資企業

美媒披露，台積電與英特爾達成初步協議，擬成立合資企業。（彭博，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《The Information》報導，英特爾初步同意與台積電成立合資企業，營運英特爾的代工業務。英特爾與其他美國企業持股過半，台積電持股20%。對此，英特爾與台積電均拒絕回應。

《The Information》引述匿名消息人士稱，2家公司高層達成初步協議，成立合資企業營運英特爾的代工業務。英特爾與其他美國企業持股過半，台積電則持股20%，該計劃預計將包括部分英特爾目前的工廠。

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報導稱，白宮和商務部官員一直在催促台積電與英特爾達成協議，以解決英特爾的長期危機。在合資談判中，台積電討論以分享部分製造技術為條件，換取新公司20%的股份。但部分英特爾高層擔心可能導致裁員，並邊緣化晶片製造技術。

消息曝光後，在美股大暴跌中，英特爾獨漲2.05%，台積電ADR則跌7.6%。

此前，英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）在3月31日首場演說中透露，英特爾將剝離「非核心業務」。因此若合資計劃有進展，將是陳立武上任後第1項重大改革。

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