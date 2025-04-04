美國關稅傷及LED產業鏈 品牌廠砍單衝擊稼動率

研調機構Omdia觀察，目前LED下游面板設備製造廠商受制於品牌客戶砍單、需求下降，整體產能利用率預估將從第1季的80%開始下調。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，全球主要產業與供應鏈皆面臨嚴峻考驗，其中，研調機構Omdia觀察，目前LED（發光二極體）下游面板設備製造廠商受制於品牌客戶砍單、需求下降，整體產能利用率預估將從第1季的80%開始下調，5月可能降至76%。

Omdia指出，自2024年第4季起，整體面板廠的產能利用率維持在81%至83%的高檔水準，部分是受到中國「以舊換新」補貼政策的帶動，促使LCD電視面板需求提升。中國電視製造商為了避開關稅風險，加快生產與出口至美國的腳步，尤其是75吋以上的大尺寸LCD電視面板，在2025年初的需求快速攀升。

請繼續往下閱讀...

Omdia於2025年2月曾做出預測，當時預期整體面板廠的產能利用率在4月仍能維持82%水準，並隨著拉貨需求減緩，5月進一步降至78%，但從現階段來看，美國即將對於電視、筆電、手機等顯示器應用產品課徵對等關稅，導致市場對於面板需求的不確定性升高，PC與電視品牌廠商已開始減少面板庫存採購，部份業者已下修2025年第2季的面板訂單。

Omdia指出，面板廠有鑑於在手訂單數量下降，有意縮減產能利用率，從最新的預估數字來看，今年4月的產能利用率就會跌破8成，在5月進一步降至76%。面板廠正從原本的高稼動率模式，轉回依照接單量進行生產的策略，此舉可望在需求疲弱的情況下穩定面板價格。不過，過去半年的面板價格一直偏高，因此電視與PC品牌與代工業者可能會要求進一步降價，以抵銷美國關稅帶來的成本壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法