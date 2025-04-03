全球資金瘋狂撤離美元與美股！外媒一針見血點出「元凶」

面對川普關稅重錘開啟全球經濟衰退風險，全球大型投資機構迅速啓動避險預案，大幅撤出美股與美元資產，尋求新的資產配置方向。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕史上最強關稅政策，重塑市場預期，在美國總統川普宣佈大幅加徵關稅後，市場一片震驚，面對關稅重錘開啟全球經濟衰退風險，全球大型投資機構迅速啓動避險預案，大幅撤出美股與美元資產，尋求新的資產配置方向。

外媒報導，川普週三（2日）宣佈對所有進口商品徵收10%的基礎關稅，其中對中國商品加徵關稅高達34%，對歐盟商品則為20%。此舉將美國整體關稅水平推升至自1910年以來的最高點，遠超市場此前預期。

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市場當前最大的不確定性在於，這些關稅究竟是談判策略還是長期措施？美國貿易伙伴將如何報復？關稅對經濟的實際衝擊將何時顯現？

在諸多不確定下，市場關注的5大核心動向：

1：衰退風險快速升溫

關稅措施預計將拖累全球經濟增長，市場對衰退的擔憂迅速升溫，交易員也加大了對聯準會降息的押注。

目前，市場預計聯準會年內將降息超過80個基點，高於川普宣佈關稅前的70個基點預期。

摩根大通在此之前就已預測，美國今年陷入衰退的概率達40%。

哥倫比亞線程針投資公司投資長威廉·戴維斯（William Davies）表示，我們不知道這些關稅最終會發展到什麼程度，但對全球增長肯定是負面的。

2：美元避險魅力下降

美元在週四兌一籃子主要貨幣匯率下跌近2%，今年累計跌幅已超過6%，反映出投資者對其避險地位的暫時拋棄。

儘管歐盟同樣面臨高關稅，歐元卻突破1.10美元關口，創下自2015年以來的單日最大漲幅。

法國興業銀行首席外匯策略師基特·賈克斯（Kit Juckes）表示，市場擔憂在這場全球增長放緩中，沒有贏家，而美國將是最大輸家之一。

3：華爾街惡夢再現

2025年迄今，美國股市累計下跌3.5%，而紐約期指在週四早盤預示著未來數小時內還將下跌約3%。

Premier Miton投資長尼爾·比雷爾（Neil Birrell）表示，美國近期已顯現疲態，而當前局勢短期內對其毫無利多。此前，全球投資者和養老金機構在人工智能熱潮推動下將高達62兆美元資金投入美國資產，如今這一趨勢正加速逆轉。

盛寶銀行全球投資策略主管雅各布·法爾肯克龍（Jacob Falkencrone）指出，大幅提高關稅相當於對消費和企業成本的徵稅，尤其是對依賴進口的行業而言，結果就是價格上漲、利潤壓縮、增長放緩以及更高的衰退風險。

4：全球市場齊跌 尋找新避風港

這場關稅風暴不僅衝擊美國市場，全球股市也集體承壓。亞洲方面，越南股市暴跌近7%，日經指數下跌3%，創去年8月以來最低水平。歐洲股市也回落約2%。

投資者正緊急尋找受貿易衝擊影響較小的中長期資產。

道富銀行歐洲投資策略主管阿爾塔夫·卡薩姆（Altaf Kassam）指出，持續不確定性對全球股市不利，但如果美歐通過談判緩解關稅壓力，歐元區反彈將成為潛在黑馬交易。

安本資產投資經理加布裏埃爾·薩克斯（Gabriel Sacks）則看好中國市場反彈潛力，因北京或將在54%高關稅壓力下加快落實經濟刺激措施。

同時，駿利亨德森投資的詹姆斯·亨德森（James Henderson）看好英國本土消費股，特別是食品零售等族群。英國出口商品僅面臨10%的關稅，或具備相對優勢。

5：避險回歸債市 美債殖利率大幅下跌

儘管美元避險屬性受損，但投資者仍加大對美國國債的配置。美國10年期國債殖利率一度下滑逾10個基點，至4.04%，為去年10月以來最低。

這與今年1月殖利率突破4.8%的高點形成鮮明對比，當時市場關注美國債務與財政赤字壓力。

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