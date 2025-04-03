對等關稅如核彈 分析師： 美國GDP砍1.5％、衰退機率升至50％

專家認為，川普的對等關稅不僅衝擊全球經濟，也將傷害美國本身經濟。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國最新關稅措施將削弱剛從疫後通膨激增、受創紀錄債務拖累以及地緣政治衝突中復甦的全球經濟活力。惠譽評級美國經濟研究主管索諾拉（Olu Sonola）指出，美國對所有進口產品的關稅稅率將從2024年的2.5％，飆升至22％，上一次出現該水準是在1910年，他說，「許多國家最終將落入衰退」。

向來將美國的實力與可靠性視為理所當然的全球化體系或許來到轉折點，野村研究所執行經濟學家木內隆英（Takahide Kiuchi）表示，「川普的關稅恐摧毀二次世界大戰以來，美國引領建立的全球自由貿易秩序」。

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布魯塞爾自由大學經濟學教授、歐盟前官員薩皮爾（Andre Sapir）也說，美國向來處於全球化的中心，「如今處於全球化核心的美國想要退出」。亦即，川普透過發動迄今規模最大的關稅閃電戰，向全球釋出明確訊息：全球化時代已結束。

未來幾個月，物價預料將明顯上漲，需求因而將遭抑制。法國歐洲工商管理學院（INSEAD）總體經濟學家法塔斯（Antonio Fatas）認為，「美國與全球經濟的表現將更糟糕，不確定性加劇，可能走向全球衰退」。

國際貨幣基金會（IMF）前首席經濟學家羅格夫（Kenneth S. Rogoff）則形容，川普的對等關稅是向「全球貿易體系投下一枚核子彈」；對美國進口產品的影響「簡直令人難以置信」，美國陷入衰退的可能性上升至50%。

德意志銀行則補充，在此「百年一遇」的時刻，美國今年經濟成長恐下降1至1.5個百分點。

基於川普對等關稅的稅率從英國的10％至柬埔寨的49％不等，對各國經濟的衝擊料將分歧，不過彼得森國際經濟研究院資深研究員洛芙利（Mary Lovely）說，對等關稅「比我們擔憂的糟糕許多，可能對全球貿易路線的重組產生重大影響」。

如果導致更廣泛的貿易戰，對中國等生產國家的影響將更大，這些國家尋求新市場，以因應內需疲軟。若加上前總統拜登的關稅，美國對中國實際課徵的關稅平均已達65％。

凱投宏觀亞太區主管提里安特（Marcel Thieliant）表示，「美國對等關稅對亞洲經濟體的衝擊較多數國家更嚴峻，亞洲經濟體不僅面臨比其他國家更高的關稅，也更依賴美國的商品需求」。如果關稅讓美國經濟陷入衰退，開發中國將將遭受巨大打擊，因為這些國家的財富與美國息息相關。

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