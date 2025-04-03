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川普關稅核彈苦主 蘋果摔爛市值噴掉8.3兆

2025/04/03 22:44

受到對等關稅衝擊，蘋果股價3日盤中大跌。（路透）受到對等關稅衝擊，蘋果股價3日盤中大跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，儘管蘋果公司（Apple）執行長庫克 （Tim Cook） 努力爭取川普政府的支持，仍躲不掉川普關稅對華爾街造成打擊，蘋果市值週四（3日）盤中縮水逾 2500 億美元（約台幣8.3兆）。

報導指出，川普對蘋果在亞洲的所有最大供應商和製造中心（包括中國、台灣、印度和越南），徵收高額新關稅。這項激進舉措幾乎影響到蘋果公司所販售所有型號的 iPhone、iPad、Mac 及其配件。

花旗分析師估計，這家iPhone 製造商 90% 以上的製造業務都在中國，而中國輸往美國的商品將面臨至少 54% 的綜合關稅。花旗分析師認為，如果蘋果不能避開美國對中國徵收的關稅，毛利率將下滑 9%。

傑富瑞 （Jefferies） 分析師則說，今年美國將從中國進口約 3700 萬支 iPhone，除非蘋果提高價格來彌補這些費用，否則淨利將減少 14%。

儘管越南和印度生產的 iPhone、AirPods 和Apple Watche等蘋果產品數量不斷增加，但兩國也分別面臨 46% 和 26% 的對等關稅。

在利空衝擊下，蘋果公司股價3日一度重摔 8.5%，市值從 3.37 兆美元縮水至 3.12 兆美元。

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