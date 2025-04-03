產線外移躲關稅失效 分析師：川普全方位封鎖中國

川普的對等關稅形成全方位封鎖中國的局面。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國出口商採取將部份產線外移，以及增加非美市場銷售的策略，降低貿易戰衝擊，但美國總統川普的對等關稅襲擊該戰略核心，導致對中國經濟的打擊更甚於2018年首次美中貿易戰。瀧韜資產經理袁玉瑋說，「這是對中國的全方位封鎖」，中國今年無望達成其設定的5％成長目標。

川普上任後已對中國進口產品課徵20％關稅，2日再度宣佈課徵34％對等關稅。花旗集團評估說，54％的關稅將拖累中國今年經濟成長（GDP）2.4個百分點。法國巴黎銀行、興業銀行、荷蘭國際集團（ING）與華僑銀行的經濟學家預測將衝擊1至2個百分點。

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摩根士丹利報告指出，「美國的關稅衝擊將較2018至19年更嚴重、深遠，除了中國輸美的直接關稅衝擊，間接衝擊也是非常顯著，因為美國普遍升高對其他貿易夥伴的關稅，將使全球貿易放緩」。

路透報導，基於中國每年銷售美國逾4000億美元產品，沒有其他國家的衝擊能與中國匹敵。開源證券預期，川普新關稅將使中國對美出口減少30％，整體出口減少逾4.5％，並使經濟成長下降1.3個百分點。

中國金姓戶外家具製造商去年7月在越南設廠，以規避美國的高關稅，現在他考慮關閉該廠，因為川普對越南課徵高額對等關稅。他感嘆，「一切作為皆成徒勞，外貿利潤將變得非常微薄，如同需求匱乏的中國市場一樣」。

在川普去年11月勝選後，許多中國製造業者將部份生產設施轉移至東南亞或其他地區。但他們的新廠現在面臨越南46％、泰國36％，其他地區至少10％關稅，這些承受美國關稅衝擊的國家，可能降低購買力以及對中國產品的需求。

分析師說，華府新措施是對中國的一記重拳，恐削弱經濟成長以及對抗通縮的努力。香港大學金融學教授陳志武說，「5％的成長目標是不太可能達成了，短期內中國無法擺脫通縮局面，新關稅肯定使情況雪上加霜」。

經濟學人智庫經濟學家馬志昂（Nick Marro）也表示，北京可能更加努力刺激內需，以緩解川普關稅對外部需求的衝擊，「但中國政府能做的也只有這麼多」。

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