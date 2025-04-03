晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

產線外移躲關稅失效 分析師：川普全方位封鎖中國

2025/04/03 22:49

川普的對等關稅形成全方位封鎖中國的局面。（路透）川普的對等關稅形成全方位封鎖中國的局面。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國出口商採取將部份產線外移，以及增加非美市場銷售的策略，降低貿易戰衝擊，但美國總統川普的對等關稅襲擊該戰略核心，導致對中國經濟的打擊更甚於2018年首次美中貿易戰。瀧韜資產經理袁玉瑋說，「這是對中國的全方位封鎖」，中國今年無望達成其設定的5％成長目標。

川普上任後已對中國進口產品課徵20％關稅，2日再度宣佈課徵34％對等關稅。花旗集團評估說，54％的關稅將拖累中國今年經濟成長（GDP）2.4個百分點。法國巴黎銀行、興業銀行、荷蘭國際集團（ING）與華僑銀行的經濟學家預測將衝擊1至2個百分點。

摩根士丹利報告指出，「美國的關稅衝擊將較2018至19年更嚴重、深遠，除了中國輸美的直接關稅衝擊，間接衝擊也是非常顯著，因為美國普遍升高對其他貿易夥伴的關稅，將使全球貿易放緩」。

路透報導，基於中國每年銷售美國逾4000億美元產品，沒有其他國家的衝擊能與中國匹敵。開源證券預期，川普新關稅將使中國對美出口減少30％，整體出口減少逾4.5％，並使經濟成長下降1.3個百分點。

中國金姓戶外家具製造商去年7月在越南設廠，以規避美國的高關稅，現在他考慮關閉該廠，因為川普對越南課徵高額對等關稅。他感嘆，「一切作為皆成徒勞，外貿利潤將變得非常微薄，如同需求匱乏的中國市場一樣」。

在川普去年11月勝選後，許多中國製造業者將部份生產設施轉移至東南亞或其他地區。但他們的新廠現在面臨越南46％、泰國36％，其他地區至少10％關稅，這些承受美國關稅衝擊的國家，可能降低購買力以及對中國產品的需求。

分析師說，華府新措施是對中國的一記重拳，恐削弱經濟成長以及對抗通縮的努力。香港大學金融學教授陳志武說，「5％的成長目標是不太可能達成了，短期內中國無法擺脫通縮局面，新關稅肯定使情況雪上加霜」。

經濟學人智庫經濟學家馬志昂（Nick Marro）也表示，北京可能更加努力刺激內需，以緩解川普關稅對外部需求的衝擊，「但中國政府能做的也只有這麼多」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財