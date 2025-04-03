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金價驚現暴跌逾100美元！川普核彈關稅是多頭「引爆點」還是「終結者」？

2025/04/03 22:14

週四盤中黃金現貨價格驚現暴跌逾100美元，觸及3054.31美元。（彭博）週四盤中黃金現貨價格驚現暴跌逾100美元，觸及3054.31美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普核彈關稅，全球金融市場慘遭血洗，金價也無一倖免，週四（3日）黃金現貨自歷史高點每盎司3167.67美元摜殺，一度暴跌逾100美元，對於金價驚現斷頭刀，是多頭的「引爆點」還是「終結者」？專家認為，雖然短線面臨調整壓力上升，但多頭格局尚未被破壞，中期走勢仍樂觀。

黃金現貨週四一度從每盎司3167.67美元摜殺，一度暴跌逾100美元，觸及3054.31美元，不過，在台北時間22點7分，金價跌勢收斂，報3103.47美元，跌29.56美元，或0.94%。

外媒報導，黃金今年來已上漲19%，受多重宏觀不確定性、央行歷史性買盤以及ETF持續流入支撐。儘管週四出現暴跌，但從趨勢角度來看，這並未破壞整體多頭格局，短期內出現技術性整理的可能性開始上升。

川普週三提出對幾乎所有進口商品徵收 10% 的關稅，引發市場對經濟增長放緩和企業成本上升的擔憂，避險情緒推高金價。不過，白宮隨後澄清表示，包括黃金、銅及能源在內的「關鍵原材料」將被豁免，這緩解了部分對供應鏈中斷的擔憂，也對實物市場帶來一定支撐。

儘管如此，分析人士認為，關稅政策仍在市場中重新引入1輪重大不確定性，BullionVault分析師阿德里安·阿什（Adrian Ash）表示，疲弱的貿易、上升的成本和被壓縮的利潤空間，對股市形成重壓，而地緣政治的不信任正在加深，這種黯淡的增長前景正為黃金創造出理想的上漲背景。

另獨立分析師諾曼（Ross Norman）表示，在歷史高位附近試圖判斷頂部是非常困難的，但可以明顯看到，每1次回調都迅速被買盤吸收，這說明市場底層的多頭情緒仍然強勁。

儘管短線面臨調整壓力，但黃金的中期走勢依然樂觀。央行持續購金、避險情緒升溫及實際利率處於相對低位，將繼續吸引資金流入貴金屬市場。

短期內，黃金的震盪區間位於 2999.46美元低點至3167.84美元高點之間，目前市場關注的首個支撐點在 3083.65美元，若跌破該水平，則可能測試3000.28美元。

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