清明掃墓注意！國產署清查墳墓占用 被插牌公告要這樣做

財政部國產署利用無人機航拍，加強清查墳墓占用國有地。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署表示，近年積極運用無人機監測國有非公用土地變異情形，針對遭墳墓占用者，採每年定期航拍，發現擴占情事迅即處理，並於每年春節後、清明節前插牌公告，以查找墓主及宣導占用人取得合法使用權源。國產署呼籲，適逢清明連假，民眾掃墓時若看到公告，請儘速向國產署轄屬分支機構洽詢，以利協助取得墳墓坐落地合法使用權源。

國產署表示，為加速處理國有非公用土地遭占用情事，自2023年起委託內政部國土測繪中心辦理無人機系統航拍作業並製作正射影像，運用地籍圖與正射影像進行對位、套疊及判釋後，數化各宗土地內可辨認的地上物。近2年委託測繪中心辦理無人機航拍，影像處理及地上物數化作業，針對墳墓占用者，逐年擴大監控範圍，2025年已規劃航拍30處，透由科技瞭解墳墓占用情形。

請繼續往下閱讀...

另，為了解同一墳墓占用區域於不同年度有無擴大占用情事，並請測繪中心協助，將前後年度航拍影像數化後的地上物資料加以比對分析，以掌握土地現況及變異情形。近期國產署也啟動AI影像判釋輔助監控墳墓占用情形，未來將運用AI影像判釋墓體等與周遭地貌（如雜草木等自然植生）差異，自動繪製墳墓墓體等設施，有助於加速占用處理、節省巡管人力並提升行政效能。

國產署表示，因國有非公用土地接管來源眾多，包括抵稅、捐贈等源自私人財產，為協助墳墓占用人取得合法使用權源，該署各分署已函請墳墓所在地的鄉鎮市區公所協助張貼公告，並於鄰近墓地適當位置張貼或插牌公告，以查找墓主及宣導占用人取得合法使用權。適逢清明連假，民眾掃墓祭祖時若看到相關公告，請儘速向土地所在地國產署轄屬分支機構洽詢，以利協助取得墳墓坐落的國有非公用土地合法使用權源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法