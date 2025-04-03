AI泡沫「前兆」？彭博曝：微軟叫停全球多個資料中心項目 盤前下跌近3％

彭博報導指出，微軟叫停全球多個資料中心項目（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI泡沫破滅「前兆」？彭博報導，微軟突然在全球縮減資料中心項目，從印尼到芝加哥，多個重要項目被暫停或推遲，這一舉動引發了市場對AI服務需求的擔憂，加上4月2日關稅政策揭曉，比市場預期嚴厲下，週四（3日）盤前微軟股價重挫近3%。

對此資料中心叫停，微軟承認對其數據中心計劃進行了調整，強調戰略靈活性，但未提供具體受影響項目的細節。

請繼續往下閱讀...

近幾週，這種擔憂已經拖累了全球科技股，特別是在川普關稅陰霾下，7巨頭股價跌跌不休，微軟股價今年以來已經累計下跌逾9%。週四美股盤前，微軟股價下跌近3%。

根據彭博週四報道，微軟已在全球多個地區暫停或推遲資料中心項目，包括印尼、英國、澳洲、美國的伊利諾州、北達科他州和威斯康辛州。這些項目要摩已經停止談判，要麼已被延遲開發。

目前尚不清楚微軟資料中心的縮減，多大程度上是反映了對需求下降的預期，還是由於電力、建築材料短缺等建設挑戰。

不過，一些投資者將這些收縮跡象，解讀為AI服務預期購買量無法證明微軟對資料中心的巨額支出是合理的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法