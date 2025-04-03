降息預期崩塌！大摩率先示警：聯準會下次降息要等到明年3月

大摩率先示警表示，聯準會下次降息要等到明年3月（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普關稅核彈衝擊，今年降息已無望了，摩根士丹利率先示警表示，考慮到關稅的衝擊，未來幾個月可能出現的通膨壓力，不僅取消先前預期6月降息，更進一步將下次聯準會降息時間推遲到2026年3月。

根據彭博社報道， 根據大摩的最新預測，當降息週期最終在2026年開始時，終端利率目標將在2.50%-2.75%區間，這意味著利率將長期維持在歷史較高水準。

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大摩在報告中指出，這取決於經濟是否保持溫和成長環境，如果是這樣，聯準會需要確認商品價格的上漲壓力是暫時的。

報導指出，川普激進關稅政策推高美國經濟停滯性通膨的風險，將聯準會推向兩難的境地，可能會讓聯準會官員陷入觀望狀態。

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson表示，這使聯準會處於進退兩難的境地，一方面，如果成長放緩且失業率上升，他們（聯準會）希望採取更寬鬆的政策，希望降息。另一方面，如果通膨從這裡上升，他們又想升息，這真的讓他們處於非常艱難的境地。

而RSM US LLP首席經濟學家Joseph Brusuelas認為，川普的新稅制，遠比許多分析師預期的更為嚴厲，將提高美國陷入衰退的機率。

Brusuelas預計，年底前美國通膨將達到3%至4%的範圍，並認為聯準會在短期至中期內不太可能透過降息來為經濟提供緩衝，白宮2日採取的行動使聯準會處於更加困難的位置，因為其雙重使命都面臨壓力。

另，野村在4月1日的研發中也認為，鑑於美國面臨的停滯性通膨的風險，預計聯準會將繼續不願降息。

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