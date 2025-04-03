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維修、保險成本增！車輛公會:美對台汽零件應維持零關稅

2025/04/03 20:22

車輛公會呼籲，美國政府應維持現行對台汽車零組件關稅水準，共同實現經濟利益最大化的多贏局面。（資料照）車輛公會呼籲，美國政府應維持現行對台汽車零組件關稅水準，共同實現經濟利益最大化的多贏局面。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國自4月2日起對汽車與相關零組件，全面加徵25%關稅，讓全球汽車供應鏈跳腳，車輛公會表示，台灣零部件產業難免受到短期衝擊，對此深感遺憾，而美方主張台灣對美產品課徵高達 64%關稅的說法，恐是針對特定品項片面計算，未能反映台灣整體關稅水準。車輛公會呼籲，在台美長期互信與產業互補基礎上，美國政府應維持現行對台汽車零組件關稅水準。

車輛公會表示，台灣國產車產業的發展，零件廠商逐步參與設計、驗證與系統整合，由數千家中小企業構成的供應體系，長期投入品質升級與技術創新，在原廠零件（OEM）與售後市場（AM）皆展現競爭力。

其中，台灣 AM 零件廠商在全球汽車碰撞維修零件市場的市佔率高達 60% 至 70%，產品品質達原廠（OEM）水準，價格卻比歐美日品牌低逾 30%，並具備快速開發、客製化、彈性供應與高性價比等優勢，受國際保險業者與維修體系信賴。

在美國市場，台灣零件長期支撐其售後服務體系，包括多家大型保險公司長期採用通過 CAPA認證的台灣零件，以兼顧維修品質與理賠成本。車輛公會強調，台灣零件業者是美國強化本土產業、分散供應風險與維護消費者利益的理想合作夥伴，若對台灣汽車零件產品加徵關稅，恐將推升美國整體維修成本、加重保險理賠壓力，並迫使消費者選用品質不穩或價格偏高的替代方案，最終損及美國產業與消費者福祉。

車輛公會呼籲，在台美長期互信與產業互補基礎上，美國政府應維持現行對台汽車零組件關稅水準，共同實現經濟利益最大化的多贏局面。

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