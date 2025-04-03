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習近平狂阻李嘉誠賣港口 專家：賣不賣都是北京輸

2025/04/03 20:28

李嘉誠的港口交易案不斷遭中國施壓。（資料照，路透）李嘉誠的港口交易案不斷遭中國施壓。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠家族的長江和記實業（簡稱長和）向美國財團出售巴拿馬運河業務，引發地緣政治敏感神經，原定4月2日的簽約交易先前傳出延期，但並未取消。外媒報導指出，專家認為，北京已陷入「雙輸」困境，無論李嘉誠最終賣不賣港口，對中國當局的影響都是極為負面的；而最終李嘉誠成功交易的可能性大，美國的籌碼是中國手裡籌碼的幾十倍。

長江和記向貝萊德（BlackRock）出售巴拿馬運河港口的交易，遭中國輿論施壓和「反壟斷」審查。外媒報導指出，目前部分專家認為，這次李嘉誠賣港口風波發展至今，對中國而言不是好事，無論最終李嘉誠是否按計劃完成交易，對北京的影響都是負面的。

旅美時事評論員唐靖遠表示，中國強行介入李嘉誠賣港口事件，無論李嘉誠賣不賣港口，對中國來說都沒有好處。如果這些港口順利賣出去了，會導致中國失去一批對其有戰略意義的港口，同時會讓全世界的人都看到，中國政府只不過是一隻紙老虎，它強行阻止這筆交易，最終還是沒阻止成功，至少對中國的面子來說是一種大大的折損。

唐靖遠說，如果李嘉誠最終在中國施壓下沒有出售港口，那麼全世界都會看清楚，中國為了政治目的，可以對其管轄範圍之內，甚至不在管轄範圍之內的企業施加控制，這將使外資對中國市場卻步，同時也會使香港的商人無法再和外國做生意，外國的貿易夥伴們認為香港商人隨時會被中國政府控制。他說「中國高層現在不斷地出來招商引資，但李嘉誠事件就徹底破壞了這種氣氛」。而在巴拿馬港口問題上，毫無疑問美國手裡的籌碼比中國要多得多，從港口的歷史到美國對中國發動的關稅戰，美國的籌碼會是中國手裡籌碼的幾十倍。

他認為「李嘉誠不想捲入兩國地緣政治博弈，最終達成交易出售港口的可能性更大」。因為李嘉誠手裡還有眾多資源，未來都可能被中國威脅作為地緣競爭工具，這對李嘉誠家族來說是無窮的後患。「所以李嘉誠長痛不如短痛，與其將來被中國一直捏在手裡不斷勒索，還不如一刀兩斷」。

美國經濟學者黃大衛也表示，李嘉誠賣不賣港口對中方均非好事。「這一場交易對北京來說是一場無解的雙輸博弈，核心在於北京在過去十年來在全球秩序中積累的話語權與控制力，正在快速向後衰退。」

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