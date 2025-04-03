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對等關稅稅率不合理？學者：2玄機符合川普談判風格

2025/04/03 20:03

美國總統川普宣布對等關稅。（路透）美國總統川普宣布對等關稅。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普揮動「對等關稅」大刀，宣布對約60國訂定高額關稅稅率，引發輿論質疑稅率計算方式。中經院院長連賢明指出，川普算法疑似是根據「某國對美貿易順差」除以「某國對美出口金額」，簡單又粗暴；但重點不在稅率是否合理，川普是為了逼台灣政府上談判桌。

川普宣布，美國將對其他國家實施對等關稅，其他國家對美國課徵多少的稅，美國將回課約一半的「折扣」對等關稅。根據川普出示的資料，美國宣稱台灣對美商品關稅達64%，因此接下來會被美國課徵32%的關稅。然而，不論是台灣海關所計算的平均關稅或加權平均關稅，都遠不及64%來得高，引發外界討論川普是如何計算。

中經院院長連賢明今天在臉書發文表示，中經院原本按照財政部說的幾個因素去評估，發現對等關稅要計算很複雜，應該不是件小工程，因此美國若要趕在4月2日公布，推測會採用單一關稅而非各國特定關稅。

「結果我們錯了，他們（美國）有獨到的對等稅率計算方式」，連賢明指出，關稅稅率的計算方式是「台灣對美順差（739億美元）」除以「美國對台灣進口金額（1162億美元）」，即得出64%這個數字。

連賢明接著表示，「川大爺說我很仁慈，所以台灣的對等關稅就收32%。簡單又粗暴。」

紐約時報也指出同樣的計算方式，根據紐時報導，雖然白宮官員在與記者的簡報會中表示，這些數字是由經濟顧問委員會使用成熟的方法計算出來，但白宮後來在官方文章中澄清計算方法，證實了該公式是基於「某國對美貿易順差」除以「某國對美出口金額」。

至於川普政府為什麼給台灣這麼高的稅率？連賢明強調，這稅率的計算方式不但和財政部提出的許多考量沒有關係，也沒有說明這些關稅的排除項目，很難理解關稅要怎麼實施。此外，對等關稅實施的時間不是川普最常講的「明天」，而是一個星期之後。

他認為，這兩點綜合起來很符合川普的談判風格：先把價格拉高，看你要怎麼還價。因此台灣現在不需要爭論美國給的稅率是否合理，他只是逼台灣政府談判，談判後的稅率才會是最後的對等稅率。

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