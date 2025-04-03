川普關稅戰恐轉彎？美專家淡定看：會為「明年1情況」改變

美國總統川普於美東時間2日頒布對等關稅政策。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普頒布對等關稅政策，對所有進口商品課徵至少10％以上新關稅，引發許多國家擔憂和不滿。美國企業研究所（AEI）經濟政策研究中心主任史川恩（Michael Strain）卻表示，基於「2個原因」他表現得相當淡定，堅信川普為了讓共和黨在2026年期中選舉獲勝，改變貿易策略。

保守派智庫美國企業研究所（AEI）經濟政策研究中心主任史川恩（Michael Strain），在美國媒體《國家評論》（National Review）發表文章，他表示，「當談到川普總統的貿易戰造成經濟損失時，我是比較冷靜的分析師之一。」

請繼續往下閱讀...

史川恩說，這跟2原因有關。首先，因為美國經濟相當強勁，並且有能力承受川普關稅可能帶來的損失。美國的雇主每月都在以健康的速度增加就業機會，每月裁員人數和每週新申請失業救濟人數均未呈上升趨勢，失業率處於較低水平。

而且，家庭資產負債表也強勁，消費者支出亦是如此。在通膨方面，最大的風險是通膨再次加速，這表明商品和服務的整體需求相對強勁。史川恩承認，市場情緒所展現的相關數據確實令人擔憂，「但我們應該更專注於消費者和企業的行為，而不是他們表達的感受」。

第2個重要原因，史川恩認為，政治引力定律並沒有被中止，政治上的成功最終必須建立在政策成功的基礎上，而川普的政策顯然沒有成功。他指出，超過60%的美國人不滿意川普對關稅的處理方式，超過一半的美國人不滿意川普對預算和聯邦政府的處理方式。除非川普改變政策，否則這些數字將繼續攀升。

史川恩表示，美國2026年期中選舉將近，如果川普希望共和黨在選舉中取得好成績，他必將面臨巨大的政治壓力。他需要控制混亂局面、解決政策不確定性、並更負責任地治理國家。

根據CBS最新調查顯示，64%的美國人認為川普政府對降低物價的重視不足，55%的受訪者則認為關稅政策被過度重視。

鑑於這些民意數據和趨勢，史川恩認為，如果川普對2026年期中選舉感到擔憂，那麼他將迅速「改變貿易政策」方向。而唯一風險在於，川普可能得出結論，認為2026年眾議院選舉將會失敗，並且認為大規模關稅將在經歷短期經濟痛苦後，能為勞工和家庭帶來更好的經濟結果，在2028年帶給自己和共和黨的政治勝利。

史川恩認為，如果川普這樣想，真是一個糟糕的策略，因為貿易戰帶來的正面經濟效應永遠不會實現。川普的貿易戰將無法實現恢復國內製造業就業、提高製造業產出和減少貿易逆差的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法