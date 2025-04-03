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北京好慘！川普下狠手 中國商品關稅稅率直逼70％

2025/04/03 19:39

分析師估計，美國對中國徵收的平均關稅稅率接近 70%。示意圖。（路透）分析師估計，美國對中國徵收的平均關稅稅率接近 70%。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕花旗銀行發布最新研究報告稱，川普宣布對中課徵34%的對等關稅，並取消對800美元以下小額進口商品的免稅門檻後，美國對中國商品的有效關稅稅率已飆升至65%；凱投宏觀 （Capital Economics） 分析師則估計，美國對中國徵收的平均關稅稅率接近 70%。

《南華早報》3日報導，花旗銀行週四（3日）發布的研究報告，川普對等關稅出爐後，美國對中國商品的有效關稅稅率已升至約 65%。

這項稅率是將新的34%對等稅率加上自今年1月川普就職以來加徵的20%的額外關稅，以及先前根據美國貿易法第301條款徵收的關稅（有效稅率約為11%）得出的。

花旗研究人員表示，這項實際稅率可能對中美貿易造成「阻礙」。

凱投宏觀 （Capital Economics） 分析師則估計，美國對中國徵收的平均關稅稅率目前接近 70%。

值得注意的是，美國對越南等國家提高關稅也將影響中國出口商，這些國家已成為中企轉運貨物和規避美國針對中國關稅的首選。

《南華早報》認為，華盛頓新的對等關稅制度對中國出口構成嚴重威脅，其影響將遠遠超出對中國本身徵收的高額新關稅。香港Pinpoint 資產管理總裁張志偉表示，對越南、柬埔寨等東盟國家徵收的高關稅，對中國等國的出口帶來風險。

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