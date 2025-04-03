川普對「英屬1領地」課關稅 遭酸爆：唯一居民只有美軍

2001年，美國空軍一架B-1B轟炸機從狄耶戈加西亞（Diego Garcia）的美軍基地起飛。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日對180多個國家課徵至少10%關稅，不過，課稅對象當中包含不少無人居住的島嶼。此外，川普亦對英屬印度洋領地（BIOT）加徵10%關稅，而該地區居民幾乎全是美國軍事人員，遭到英國政壇人士大酸「你在課自己軍事基地的稅？」

英國保守黨黨員庫柏（Oliver Cooper）在社群平台X發文，表示「有人可以告訴川普，英屬印度洋領地上唯一住的居民就是位於狄耶戈加西亞（Diego Garcia）的美國基地嗎？他正在向美國軍事基地徵稅。」

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而《CNN》指出，狄耶戈加西亞島上只有約3000人，包含英國、美國軍事人員以及空軍基地的承包商。

英屬印度洋領地（BIOT）是英國的海外領土，位於印度洋中部，由58座島嶼組成，總土地面積約60平方公里，其中包括主要島嶼的狄耶戈加西亞（Diego Garcia），該島是英國租借給美國的美英聯合軍事基地，被美國政府用作其海軍艦艇和轟炸機的軍事基地。

此外，川普課徵對等關稅的其他無人島當中，澳洲赫德島和麥克唐納群島（Heard Island and McDonald Islands）也被課徵了10%關稅。不過，這裡是完全沒人居住的島嶼，島上「擠滿了企鵝和海豹」。白宮官員稱，赫德島和麥克唐納島之所以被列入名單，是因為它們是澳洲領土。

另外，英國的福克蘭群島只有3200人居住，外加100萬隻企鵝，也被川普徵41%的關稅。

美國總統川普宣布對等關稅稅率。其中，澳洲赫德島和麥克唐納群島也被課徵10%關稅。圖為赫德島。（資料照，法新社）

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