不甩川普！美4共和黨人倒戈 參院通過決議取消對加拿大課徵新關稅

美國參議院於台灣時間3日上午通過一項決議案，要求取消總統川普（Donald Trump）今年1月宣布對美國最大貿易夥伴之一的加拿大進口商品徵收25%關稅。（彭博）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院於台灣時間3日上午通過一項決議案，要求取消總統川普（Donald Trump）今年1月宣布對美國最大貿易夥伴之一的加拿大進口商品徵收25％關稅。這對川普而言無疑是個打擊，因為參議院由川普所屬的共和黨佔多數，該決議案本應無法過關，卻因自家有4名參議員「倒戈」讓該案通過。

綜合外媒報導，美參議院3日上午以51：48的投票結果否決了川普今年1月採取的一項舉措。1月22日，剛上台的川普宣布「國家緊急狀態」，當時川普稱從加拿大、墨西哥、中國非法進口的致命芬太尼（Fentanyl）藥物導致美國大量民眾死亡，以此理由向前面提到的3個國家徵收新的高額關稅，其中加拿大的進口商品就多被課徵25％關稅。

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該決議案有4名共和黨參議員投下贊成票，分別是肯塔基州的保羅（Rand Paul）、麥康奈爾（Mitch McConnell）、緬因州的柯林斯（Susan Collins）和阿拉斯加州的穆爾科斯基（Lisa Murkowski）。這些參議員認為，加拿大是美國最大貿易夥伴之一，對加拿大商品徵收25％的關稅將會損害他們所在州的利益，甚至影響全國經濟和一般美國民眾的生活。其實川普在前一天於「真相社交」（Truth Social）平台就發文點名前述4名參議員，敦促他們能夠對該決議案投下否決票，但4人仍選擇「倒戈」，無疑對川普是個打擊。

該決議案主要發起人為弗吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine），他直言，川普在他的第一個總統任期（2017-2021）與加拿大和墨西哥談判達成的貿易協議就具備相關爭端解決機制，沒有必要再徵收關稅，此舉不只破壞雙邊關係，也會影響全美超過600萬的就業崗位。參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）則稱，對加徵收關稅是促使加拿大政府打擊跨越美加邊境走私毒品的必要舉措，美國確實需要積極應對芬太尼危機。

該決議案通過後將送交眾議院，但眾議院很可能將其擱置，因為共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）已採取行動，阻止眾議院對類似的提案進行全院表決。

在決議案通過的幾個小時前，川普才在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」政策，表示將向全球180多個國家徵收至少10％的基準關稅（本月5日生效），同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅（本月9日生效），當中加拿大和墨西哥雖未被列名（可能是因為前陣子已對這2國宣布徵收關稅），但加國總理卡尼（Mark Carney）批評，川普的大規模關稅將從根本改變國際貿易體系，會對此採取反制措施，來對抗這些關稅。

值得注意的是，1月同樣被課徵懲罰性關稅（20％）的中國，今天又加上34％，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《彭博》訪問時證實，未來中國進口商品將面臨總計54％的重稅。

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