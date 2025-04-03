川普對台開徵32％關稅 學者憂衝擊經濟成長3支柱

美國總統川普宣布對等關稅。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普今天宣布將對各國開徵「對等關稅」，其中對台灣課徵高達32%的關稅，經濟學家擔憂，今年出口可能隨之萎縮，投資可能因台廠赴美設廠而減少，消費可能因金融市場震盪受衝擊，GDP成長的3大支柱不容樂觀。

中央大學經濟系教授吳大任指出，從川普公布的稅率來看，越南46%、台灣32%，除了考量貿易障礙和匯率操縱之外，主要還是反映對美貿易順差。川普大部分想法都很直觀，對他來說，課徵更多關稅就能增加稅收，幫他解決國內的財政赤字問題；進口產品變貴，就能鼓勵國人購買國貨、促進美國製造業復甦。

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值得注意的是，半導體等項目此次未納入課稅，東海大學經濟系教授邱達生分析，能源製品、半導體都屬關鍵中間財，再加上美國此次對加拿大、墨西哥豁免，顯示川普意圖建構一個包含加、墨的MAGA（讓美國再次偉大）供應鏈，把其他進口品擋在美國市場以外，鼓勵美國人購買MAGA供應鏈的產品。

關稅課徵後對台灣有何衝擊？吳大任指出有3方面的影響：首當其衝就是出口，台灣對美出口佔整體近四分之一，而出口又佔GDP高達6成以上，也就是台灣對美出口將直接影響GDP至少15%。二是投資，台灣許多優秀企業可能都會選擇赴美設廠，排擠國內的民間投資，也會影響GDP表現。三是勞動市場，許多台灣的高薪工程師、經理人會隨著科技廠赴美、在美國就業，造成台灣平均薪資下降。

「不用等到全球貿易戰，若川普關稅持續，就夠台灣受了」，邱達生直言，台灣第一季外銷訂單、出口表現亮眼，是因為關稅戰前的拉貨效應，但接下來訂單縮水，將影響到最大的經濟成長引擎-出口；此外，接下來金融市場震盪無可避免，進而影響民間消費。意即出口萎縮、消費受衝擊，今年經濟不容樂觀。

吳大任提醒，川普的關稅將影響台廠在國際上的佈局，例如新加坡此次只被課徵10%關稅，有些廠商可能在星國鄰近的國家生產、再透過星國出口，規避其他地區出口的高關稅；而越南此次被課高關稅，恐怕會使得越南投資出走，土地、廠房價格因此大幅下跌，這些資產價值的減損，可能使得過去將產線移往越南的台灣中小企業難以因應。

至於台灣如何應對接下來的談判，吳大任建議，經濟部應該盤點有多少企業適合到美國投資、金額多少，如果能配合製造業回流美國的政策，或許就可以談到比較好的條件。此外，美國貿易代表署日前點名台灣構成貿易障礙，包含汽車、美豬美牛等貿易政策，政府也可就這些問題改善，作為談判籌碼。

邱達生也建議政府盤點美國有意見的議題，但他坦言，這些議題（如美豬美牛）在國內可能也很難取得共識，使得朝野對立更加嚴峻；此外，在出口首當其衝下，台灣也可以選擇「靠自己」的內需，過去長期以弱勢台幣支撐出口，未來可以考慮回歸合理匯率，才能有效拉抬內需。

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