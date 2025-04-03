美國大客戶鍾愛台積電 英媒揭三星轉向中國拯救晶片業務

英媒披露，三星因缺乏美國大客戶，已轉向中國企業，支撐其陷入困境的半導體部門。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管三星已在美國投資數百億美元，仍難以獲得美國大客戶訂單，目前已轉向中國科技集團，支撐其陷入困境的半導體部門。分析師直指，三星和中國彼此需要，中國客戶對三星越來越重要。

《金融時報》報導，三星上個月透露，面對美國日益嚴格的出口管制，中國企業為確保先進AI晶片庫存，推升三星對中國的出口在2023年至2024年期間躍升54%。

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知情人士爆料，在一筆此前未被報導的交易中，三星去年向中國科技集團百度旗下的IC設計崑崙芯，出售超過三年所需的晶片。

報導稱，三星去年宣布將投資 400 億美元擴大其位於德州的先進晶圓廠及封裝廠，並獲得高達 64 億美元的美國政府補貼。但三星的代工業務一直難以獲得美國大客戶，市場大都由台積電包辦，加上美中科技戰加劇，中國市場對三星的重要性日益重要。

野村證券亞太區主管 CW Chung 表示，三星和中國彼此需要，中國客戶對三星來說變得越來越重要。

在AI晶片另一個關鍵領域「高頻寬記憶體」（HBM）的市場上，三星也落後於競爭對手 SK 海力士。蘭德公司高級顧問 Jimmy Goodrich 說，中國公司甚至沒有機會購買 SK 海力士的 HBM，因為其供應已被輝達、AMD、英特爾和博通等領先的 AI 晶片生產商全部買斷。

Goodrich表示，雖然三星的品質並非最高端，但對中國人來說已經夠好了，主要是中國還沒有本土 HBM 替代品。根據諮詢公司 SemiAnalysis 的數據，三星是中國最大的 HBM 供應商，用於華為的 Ascend 910 系列 AI 晶片。

三星也與崑崙合作生產 Core P800，這是一款於 2 月發布的 AI 晶片，採用三星 HBM。一位了解三星想法的人士表示，三星曾希望與崑崙合作生產更先進的AI晶片，由於美國 1 月生效的新限制措施，該項目被擱置。

一位接近三星的人士表示，自從今年 1 月美國加強出口管制措施生效以來，三星與百度的業務變得不確定，目前三星正在尋求美國當局給予更多的豁免空間。

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