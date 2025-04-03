好市多新制上路！入場須「掃會員卡+補拍照」 網怨：太麻煩了

4/1起，好市多要求顧客掃描會員卡才能入場。（本報合成，擷取自台灣好市多臉書）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場 Costco（好市多）自4月1日起實施新規，進場前須掃描實體或電子會員卡，且每位會員最多可攜帶2名來賓。此外，有會員發現，好市多要求部分會員重新拍照，未來進場時將顯示會員照片，確保持卡人與進場者一致，此舉引發熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」自由時報發文，指出因應掃描會員條碼的新制度，部分會員被要求補拍照片，雖然應該尚未有強制性，但建議可以趁人少時找工作人員處理。

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貼文曝光後，不少網友抱怨：「不覺得很奇怪嗎，已經有照片還要再拍一次，為何要拍，然後進場已經塞，拍照又要等。為何要人臉辨識是要去消費不是上班耶！」、「其實，沒有會員卡也不能結帳。要控制人流，也不需要那麼大費周章。要防堵試吃大隊？那就不要提供試吃，或是憑卡試吃，如何？」、「笑死，搞這個掃條碼結果還是要派一個人看」。

另有網友透露，她在台中南屯店被要求補拍照片，店員表示未來進場刷卡時，將顯示照片以確認身分，且照片將同步至其他國家分店，防止非會員冒用卡片。她也發現，新制上路後，賣場內人潮似乎減少許多。

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