川普核彈級關稅「這5國」衝擊最大！最重課50％原因曝

美國總統川普2日宣布對等關稅政策。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）2日宣布對等關稅政策，對至少180多個國家課徵至少10%至50%不等關稅。此外，川普還對約60個「最嚴重違規者」國家訂定高額關稅稅率。澳媒《雪梨晨鋒報》列舉5個衝擊最大的國家，最高被課50％關稅。

1.賴索托：50%，主要出口到美商品為鑽石、針織服飾。是南非內陸國家中，面臨關稅稅率最高，與法屬聖皮埃與密克隆群島並列第一。雖然美國從賴索托進口的商品總額達2.373億美元，只佔其總進口額的很小一部分，不過，美國對賴索托的出口額更低，僅280萬美元，這意味著貿易逆差。此外，賴索托還對每批進口貨物徵收南非關稅同盟（SACU）規定的每批119至180美元清關費。

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2.越南：46%。受美國關稅影響最嚴重的國家之一，越南近30%的出口銷往美國，主要為廣播設備、電腦和家具商品。2024年美國對越南的貿易逆差達1240億美元，其中大部分輸往越南的商品關稅則不超過15％，但食品與農產品稅率較高，且越南對特定兒童玩具設有進口禁令。

3.中國：34%。作為全球第二大經濟體，中國不僅是美國的第二大貿易夥伴。2024年，美國對中國商品貿易逆差創新高，從中國進口了價值近4400 億美元的商品。中國也對大豆、豬肉和某些美國製造的汽車徵收關稅。

4.瑞士：31%，主要出口到美國的商品為包裝醫療產品（疫苗、血液、毒素、培養物）和手錶。瑞士對美國進口商品課徵高達61%的關稅，且美國對瑞士的貨物貿易逆差已達385億美元，成為川普政府關注的貿易夥伴之一。

5.歐盟：20%，主要出口至美國醫藥及藥品、汽車及車輛。美國對歐盟的貿易逆差高達1570億歐元，歐盟對美國汽車徵收10%的「最惠國關稅」（MFN），並對服裝與鞋類課徵額外關稅。川普曾多次批評歐盟在貿易上「占美國便宜」，並以此為理由推動更嚴格的關稅政策。

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