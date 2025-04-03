台灣被課32％關稅 安永建議台商採3大策略因應

美國宣布對台灣課徵32%對等關稅，安永建議台商採3大策略因應。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國白宮4月2日發布行政命令，4月5日起將對所有進口商品加徵10%基準關稅，並自4月9日起加徵對等關稅，其中對台灣額外關稅高達32%。對此，安永會計師事務所表示，工業產品、設備及運動器材等首當其衝，建議台商採取3大策略因應關稅衝擊，包括：檢視進口商品估價策略、進行原產地規劃及重整供應鏈等。

安永說明，美國對台灣課徵對等關稅，工業產品、設備及運動器材等台商出口大宗產品首當其衝，成本將大幅上升，安永會計師吳雅君指出，除鋼鋁、汽車及其零組件、藥品和半導體等特定排除項目外，其餘台製商品出口到美國時都將受影響，特別是台灣出口到美國以工業產品為大宗，針對台灣出口到美國前幾大貨物，包含運動器材或設備（如腳踏車）、機器及零件與附件、塑膠製品等，加徵對等關稅導致出口美國的成本大幅提高，業者應提前因應以減少衝擊。

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另，新南向台商須關注東南亞關稅變動，中國、越南、泰國同受影響。安永表示，除了台灣，美國也針對中國、越南和泰國等台商常見布局設廠的國家加徵高額對等關稅，考量部分國家關稅稅率高於台灣，對台商的影響更為深遠。目前雖然藥品和半導體等商品未在落入此對等關稅範圍，但是先前川普已發布將以其他特定產業關稅的形式加徵關稅，建議此類產業的台商應保持注意並持續密切追蹤。

吳雅君建議，台商應採取3大策略因應關稅衝擊，包括：檢視進口商品估價策略，可利用首次銷售原則，降低進口商品的課稅基礎，減少關稅成本；進行原產地規劃，包含如取得原產地解釋令等支持產品身分，降低因產地課徵不同對等關稅稅率加徵的衝擊；重整供應鏈，例如至美國外國貿易區（FTZ）設廠，或利用相關貿易協定，爭取更多關稅優惠。

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