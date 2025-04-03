台北雙星大樓長高到19層！最新縮時影片曝光

「台北雙星C1/D1開發大樓」分別規劃為53層樓及70層樓，預計2027年完工，目前都已吊裝至19層樓。（台北市捷運局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕具有6鐵共構優勢的「台北雙星C1/D1開發大樓」分別規劃為53層樓及70層樓，預計2027年完工，目前都已吊裝至19層樓，完工後將成為全台第2高樓。台北市捷運局公開成長日記Part.2影片，透過縮時影像紀錄，讓民眾瞭解最新工程進度。

影片中可以看到C1/D1兩棟大樓現正進行鋼構吊裝及樓板施工，目前都已吊裝至19層樓。負責該工程的台北市捷運局一工處土七所主任蔡忠錡表示，C1為53層樓，樓高280公尺；D1為70層樓，樓高360公尺。完工後將成為全台第2大高樓，預計2027年底完工，2029年中啟用。

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北市捷運局說明，C1及D1兩棟大樓共建置94台智慧電梯，其中包含18台智慧雙層電梯，從1樓直達68樓的景觀樓層僅需34秒，民眾將可體驗迅速移動的感覺。

捷運局指出，C1/D1開發大樓為擁有桃園機場捷運、台北捷運板南線、淡水信義線、松山新店線、台鐵、高鐵6鐵共構優勢的複合式商業體，日後將作為通勤差旅的中轉交通樞紐，或是提供民眾一個友善且舒適的遊逛空間，並串聯北門、大稻埕老城區，在融合科技進步與歷史傳承下，為台北打造全新風貌。

由於C1/D1開發大樓位於台北車站附近，周遭交通動線繁雜，台北市捷運局強調，團隊會儘可能將施工對民眾日常生活的影響降到最低，並使工程能如期如質完成，期盼未來台北雙星大樓成為國際級新景點、台灣的新驕傲。

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