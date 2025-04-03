川普關稅苦主 斯泰蘭蒂斯將關閉加拿大溫莎工廠2週

受川普關稅影響，國際汽車大廠「斯泰蘭蒂斯（Stellantis）」將關閉其位於加拿大安大略省溫莎的組裝廠2週。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點）宣布對等關稅新政策，當中包含將徵收25%汽車關稅。外媒報導，受川普關稅影響，國際汽車大廠「斯泰蘭蒂斯（Stellantis）」將關閉其位於加拿大安大略省溫莎的組裝廠2週。

綜合媒體報導，斯泰蘭蒂斯加拿大工會Unifor透露，工會已於週三（2日）晚間收到公司通知，加拿大溫莎工廠將自4月7日起「停工2週」，並預料後續還有更多的日程安排變更。

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Unifor工會主席斯圖爾特（James Stewart）表示，斯泰蘭蒂斯停工決定，主要驅動因素是川普宣布的美國關稅，並稱川普關稅將繼續給整個汽車行業帶來不確定性，不僅影響加拿大工廠，還會影響美國和墨西哥的工廠。

斯圖爾特也強調，工會將繼續密切關注事態發展。

對於上述報導，斯泰蘭蒂斯尚未回應媒體置評請求。

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