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對等關稅遠超預期 法人報告:我製造業企業獲利平均減少2.56％

2025/04/03 13:15

法人報告指出，川普不對等關稅上路，台灣製造業企業獲利平均將減少2.56%。（資料照）法人報告指出，川普不對等關稅上路，台灣製造業企業獲利平均將減少2.56%。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普正式提出「對等關稅」，本土法人分析，依照當前版本，美國經濟成長率下降至1%以下，台灣經濟成長也無法保3，且台灣製造業企業獲利平均會減少2.56%，衝擊最大會是電腦與電子產品、塑橡膠製品、紡織製品等三大產業。

川普今天宣布對個別國家徵收「對等關稅」，但半導體、鋼鐵、藥物、汽車等項目暫時可豁免。美國對主要貿易國中國課徵34%、歐盟20%、日本24%、南韓25%，而台灣稅率則是32%，超乎預期；但川普政府也不排除還有談判空間，以降低稅率。

元大投顧博士顏承暉指出，若照著當前版本執行，美國今年經濟成長率將會降至1%以下，台灣今年經濟成長率將降至3%以下、美國今年通膨會超過3%。

他進一步推估，台灣製造業企業獲利平均會減少2.56%，影響前三大產業可能是電腦、電子產品，估計企業獲利會減少6.5%，塑橡膠制品會減少3.2%，紡織製品將也會減少2.44%。

而企業獲利下修還會同時影響到本益比，影響程度對於高本益比的電子產業應該是3到5倍、對於傳產影響應該是1至2倍，對大盤的影響應該是2到3倍。

顏承暉認為，對於高本益比電子產業而言，本輪對等關稅對股價的影響應該是20到30%（有部分應已反映）；對傳產的影響應該是2.5%到6%，對於大盤的影響應該是5至10%。

顏承暉也提到，即便後續透過談判讓關稅下滑，但預計關稅稅率仍將增加15個百分點，因為沒有15個百分點，川普會沒有足夠的財源減稅。

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