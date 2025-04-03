買債好時機來了？高盛下修美公債殖利率預測 10年期恐至4％

高盛的策略師們下調了對美國公債殖利率的預測，認為10年期將在年底降至4%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）週三（2日）公布對等關稅之前，高盛 （Goldman Sachs） 的策略師們就調整了對美國公債殖利率的看法，他們基於「更加嚴厲的關稅基準」，下調了在2025年底時，2年期和10年期美國公債殖利率的預測， 認為10年期公債殖利率將降至4%。

由科爾 （George Cole） 領導的高盛策略師團隊指出，2年期公債殖利率將在2025年底降至 3.3%，之前則預測在3.95%；10 年期公債殖利率則會降至4%，之前則預測在4.35%。

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高盛團隊所謂的嚴厲情境，是有效關稅稅率累計調升15個百分點，這將帶來通膨壓力，使個人消費支出（PCE）核心物價指數年增率，在年底時來到3.5%。不過高盛也認為經濟將出現放緩跡象，聯準會 （Fed） 可能從7月開始連續3次降息，每次 0.25 個百分點。

高盛團隊稱：「我們認為殖利率將會有點跌至上述水準以下的空間，這反映出市場在陷入衰退與避免衰退之間，尋求微妙的平衡。」

截至台灣時間週四（3日）下午2點31分，10年期美國公債殖利率暫報4.0683%，2年還美國公債殖利率暫報3.805%。

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